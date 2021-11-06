大屋頂下／沒傻子就沒騙子 四大公投教訓騙子政治

朱高正的傳世金句：「政治是高明的騙術。」

這句話若要成立，須有兩個條件。一、要有騙子。二、要有人被騙。如果只有騙子，但沒人上當被騙，稱不上是高明的騙術。

稍早有一幅諷刺台灣 政治的新加坡漫畫瘋傳。畫中二人對話。甲：為什麼台灣有那麼多政治騙子？乙：別埋怨了，實際上他們的傻子多到騙子不夠用。

朱高正這句話，是騙子與傻子組成。

四大公投 有四個題目：反萊豬、護藻礁、重啟核四及公投綁大選。其實，這四個都是同一個題目，都可稱作「騙子政治」。這次公投，就是要大眾對「騙子政治」表達「同意」或「不同意」，分成四張選票。

這四個案子，每一個都是民進黨 曾經拚死活主張或承諾過的大案，但後來卻全部變臉推翻了自己原本的堅持，亦即公然將自己曾海誓山盟的政策變成一個又一個明明白白的政治騙局。現在，面臨公投，民進黨仍要堅持「高明的騙術」，不准民眾不做傻子。

四大公投是回頭射向民進黨的四支迴力鏢。

反萊劑曾是民進黨的鐵案。指進口萊牛是毒殺人民，要進萊豬更是門都沒有。在立法院打地鋪抗爭，當年的口號是「打死也要擋」「零檢出」「反毒牛／反出賣／反欺騙」。如今卻稱「時空環境不同／符合國家戰略發展目標」，而僅由蔡英文發布新聞就進口全世界的萊豬，甚至連標示都不准。這一場「騙子政治」把全國人民莊孝維。

核四公投曾是民進黨的旗幟議題。但核四廢了，卻未經公投。而是由林義雄絕食挾持政局而觸發，最後以政治操作完成，核四公投竟成騙局。因此，留下三個問題：

一、廢核四並未完成公民參與的程序，2018年通過的「以核養綠公投」亦成懸念。此次「重啟核四」公投，其實只是要民進黨兌現其核四公投的政治承諾而已。

二、蔡政府的能源政策50%靠天然氣，尤其與國防部署嚴重牴觸。且不說運輸及儲存的風險，民進黨在戰爭危機中操作兩岸政策，將使暴露在西側海域的一整排氣電設施較核電廠更易成為可能被攻擊的目標，離民居愈遠，攻擊方愈無顧慮，風險愈大。如此，三接遂使民進黨的兩岸操作及軍事準備又增添一個致命罩門。要搞台獨，就不能重用氣電，國防也成了「騙子政治」。

三、台獨公投與核四公投是民進黨的兩大旗幟。但賴清德等宣示不再搞「台獨公投」，「核四公投」又被民進黨吃掉。且陳水扁是公投綁大選的創始者，但至2018年民進黨在公投案大敗，居然又修法規定公投與大選脫鉤，更明擺著就是要閹割公投。至此，民進黨曾以公投為人民神聖無上權利的說法，又是「騙子政治」。

因此，四大公投就是要人民表態是否接受「騙子政治」。

有傻子，才有騙子。當下的政治奇蹟是：民進黨過去在反萊劑、護藻礁、主張核四公投及公投綁大選時，均能獲得民間支持；但到了民進黨進萊豬、吞掉核四公投，主張公投與大選脫鉤，更罔顧氣電設施在戰爭中特殊的脆弱性，竟仍強要民眾支持。難道真是「台灣的傻子多到騙子不夠用」？

原因是，在民進黨所有的騙局上面，還有一個至高無上的「頂層騙局」，那就是「台獨」。台獨是民主的，是愛台灣的，唯有台獨能救台灣，唯台獨能對抗中共。中華民國則是台灣的包袱。因為台獨是最高的政治正確與政治道德，於是為了台獨甚至可以不問手段是否正當。

因此，黃芳彥對沈富雄說，「有比誠實更高的道德」。陳水扁更稱他的贓款是「建國基金」。至此，因為台獨，謊言是道德，貪汙也是道德。

柏拉圖說，政治的主體是「高貴的謊言」（Noble Lie），其實亦與「高明的騙術」無異。希特勒的「亞利安血統論」及毛澤東的「階級鬥爭」，皆能贏得狂熱的愚忠。所以，雖然邱義仁說「除非瘋子才搞台獨」，但民進黨仍然抱著台獨不放，正是因為始終皆有「政治是高明騙術」的堅固信仰。民進黨的領導者敢騙，民進黨的支持者也認為只有騙來騙去才能存活。

但是，經過幾十年的檢驗，已經有人發現民進黨的道德性愈來愈低，技術性愈來愈高。終至騙術成為道德，道德淪為騙術。

舉個最低層的操作模式：選舉騙局。1998年謝長廷選舉出現的錄音帶事件，2004年陳水扁的三一九槍擊案，2006年陳菊的走路工事件，2020年蔡英文的王立強與向心事件。這每一件都涉及欺騙選民的惡行，對於選舉制度與政治正義的戕害均是罪大惡極。但是，頭過身就過。騙術凌越了道德。

若說得高一些。主張百分之百的言論自由，但關了中天。高唱「沒有人要為他的政治認同道歉」，但連主張兩岸和平都被汙名為「親中賣台」。更說「黨政軍退出媒體」，看看今日媒體如何被民進黨玩弄於股掌之間。說要「維持現狀」，但課綱形同將中華民國變成來自「東亞史」的「外來政權」。又大搞「轉型正義」，但看看施明德最近提出的種種質疑，只轉別人，不轉自己。以上，無一不是「騙子政治」。

再如，曾狂罵EDFA「千萬別上當／必公投廢之」，現在卻籲北京不要輕易終止，以免傷了兩岸關係。又如，「佯裝」外購疫苗困難，卡來卡去，其實是要為高端護航。如今，「騙術」一一穿幫，已無「高明」可言。

再看當前兩岸的兵凶戰危。陳水扁自知台獨是「騙子政治」，所以啟動廢除徵兵制。豈料台獨今日果然引爆了台海戰爭危機，但徵兵制卻回不去了，這更是一支致命的迴力鏢。如今台獨無力抗中，不能和中，只是赤裸裸的「仇恨動員」而已。至此，要台獨卻不敢徵兵，難道真要用掃帚去拚。

尤其，若因台獨而啟戰爭，竟詭稱是為了「捍衛中華民國」，這種「高明的騙術」，連傻子都不相信。

一句話，民進黨的「核心技能」就是「騙子政治」，從台獨到萊豬皆然。因此，四大公投其實超越了這四個題目，應當是對民進黨「騙子政治」的總清算。

高明的騙術是由騙子與傻子組成。民進黨是已經現形的騙子，其支持者更是明明擁護騙子，公投只是給許多不願受騙者一個終結「騙子政治」的契機。此風不可長，要不要給老騙子一個總教訓？

只要沒有傻子，任何騙術都不高明。