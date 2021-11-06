歐洲議會訪團主席：中國侵略行徑讓歐盟更挺台

法籍議員格魯克斯曼日前率領歐洲官方議會團訪台。中央社

日前率領歐洲官方議會團訪台的法籍議員格魯克斯曼（Raphaël Glucksmann）接受解放報專訪指出，正是因為中國對台的侵略行徑，才讓歐盟 更支持台灣 。他也表示將繼續推動歐台協議，並與台灣建立政治關係。

「外國干預歐盟民主程序特別委員會」主席格魯克斯曼3日至5日率領議會團訪台，向台灣的外國勢力假訊息防制策略取經。

自7月以來，該委員會認為中國是歐盟內部「操作假消息」的來源，且根據法國軍事學校戰略研究所（IRSEM）上個月的報告，台灣是「北京 政治戰的第一線」。

法籍歐洲議員格魯克斯曼4日接受解放報（La Libération）駐台記者專訪，談論這次行程的目的與高度象徵意義。

格魯克斯曼首先表示，這次行程事前保密到家，是因為可能會引發北京敵對反應，他們不願讓問題模糊焦點，更不希望中國當局不適切地向歐盟執委會施壓。

這並非歐洲議員首度訪台，但卻是歐洲議會首次官方代表團來台，對於改變的原因，格魯克斯曼指出，是因為過去歐洲議會對於組織官方訪台行程沒有共識，「但現在各方政治勢力都已了解到與台灣合作對歐洲而言是很重要的」。

他認為，重點在於打破某種形式的禁忌，證明這樣的訪問完全可以順利發生。「有扇門被打開了，現在我希望這些訪問都將可以正常進行，甚至更為頻繁」。

對於訪問的收穫，格魯克斯曼指出，一般國家遇到外來勢力都會自然選擇封閉，然而台灣卻因有能力建立民主制度而成為完美的反例，面對大量外來勢力的同時日趨開放。

他說道：「對於台灣發展出一套整體社會的應對方式我印象深刻，即在對抗北京當局假消息與干預行動中，納入智庫、非政府組織與記者。一個社會越蓬勃，就有越多能量對抗外來勢力。」

記者詢問，支持台灣對歐盟有何好處。對此格魯克斯曼表示，支持對抗專制體制的民主政體是歐盟長期共同利益，也是原則問題。「若不做，我們將會養大中國政權的胃口。中國的野心並不局限於台灣，而是全世界。歷史告訴我們，越對威權和擴張主義讓步，就會變得越難控制它們」。

格魯克斯曼指出，歐盟無法保證提供台灣安全，但支持台灣除了軍事、安全上的行動外，還有可以製造安全空間並讓台灣脫離孤立的方式，那就是學術、文化、經濟上的交流。他認為：「我們越與台灣建立關係...北京入侵台灣的代價就會高，出現直接衝突的風險就越低。」

至於北京指控歐盟這些行為就是破壞區域穩定的元凶，格魯克斯曼表示，這是錯誤的，因為台海情勢在歐盟沒有太多支持台灣的行動時就已非常緊張，「而且正是中國的侵略，才讓我們增加與台灣的合作」。

歐盟日前提案與台灣簽署投資協議目前仍卡關，格魯克斯曼坦言，障礙是一樣的，都是懼怕北京反應。「但沒有其他阻礙了，何況我們現已凍結歐中協議，協議從此在歷史的灰爐中」。

在專訪尾聲，格魯克斯曼表示，不僅將在歐洲議會中推動歐台投資協議，更會進一步努力與台灣建立政治關係。