我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

帶混血女兒搭機遭疑人口販子 洛杉磯婦批西南航空歧視

228：206 眾院通過1.2兆元基建案 下周送拜登簽署

為何核四公投 郝龍斌：綠沒執行以核養綠議決

台灣新聞組／台北6日電
副總統賴清德5日指提核四公投對不起新北人，貢寮人煎熬40年，要再戰一次守家園。（記者游明煌／攝影）
副總統賴清德5日指提核四公投對不起新北人，貢寮人煎熬40年，要再戰一次守家園。（記者游明煌／攝影）

四大公投對決，副總統賴清德昨表示，核四公投對不起新北人、貢竂人，若核四案守住，他會帶台南貢丸感謝鄉親「吃貢丸守貢竂」。

國民黨前副主席郝龍斌昨表示，之所以有重啟核四公投，是因為2018年以核養綠公投通過後，民進黨政府沒有照公投決議執行所致。

郝龍斌說，重啟核四與守護大潭藻礁是能源與環境議題，如果能重啟核四，以核養綠、穩健減核，現在就不會有大潭藻礁保存問題，否則興建中油天然氣第三接收站也不能解決能源問題。

郝龍斌也提到，民進黨推2025非核家園，目標屆時能源配比中再生能源要達20%，但今天再生能源供電占比僅5.6%；民進黨沒說的是，若不重啟核四，屆時再生能源又接不上來，每家家戶電費要3萬元台幣以上，還有能源危機。

前副總統呂秀蓮昨天到桃園大潭藻礁和中油三接工程現場，她說，政黨各說各話，黨員被政黨綁架，這是國家的危機，呼籲尊重每個人的投票意願。希望學者專家向民眾說明四大公投意涵，因為政黨都在動員，這種動員就和選舉考量一樣，並不科學。

賴清德昨天前往核四所在地、新北市貢寮區出席漁民座談會表示，希望貢寮民眾團結起來再戰一次，不能讓重啟核四案通過。

他說，至於沒有核四，台灣需要其他電力，顯示中油第三天然氣接收站大潭的重要性，否則北部會缺電，政府已準備好保護藻礁的配套措施，包含縮小開發範圍，再外推接收天然氣的碼頭等，做好生態保護與復育。

相對於國民黨中央支持重啟核四公投，國民黨籍宜蘭縣長林姿妙昨天在縣議會說，「沒有安全就沒有商轉」，成為首位反對重啟核四的藍營縣市長。

來源：聯合新聞網

林姿妙表示，為了宜蘭縣45萬人的安全，她反對重啟核四，宜蘭縣民能平安健康最重要。

新北市長侯友宜昨說，公投是民意展現，一切以民意選擇最重要。

公投 藻礁 國民黨

上一則

「四個月夠嗎？」 被問役期是否延長 邱國正：認真思考

下一則

校園瘋魷魚遊戲 童模仿「槍斃」家長傻眼

延伸閱讀

「別把美豬萊豬畫等號」朱立倫：歐盟禁萊劑也反美嗎？

「別把美豬萊豬畫等號」朱立倫：歐盟禁萊劑也反美嗎？
被問核能與再生能源優劣 原能總署署長：這不是選美比賽

被問核能與再生能源優劣 原能總署署長：這不是選美比賽
公投朝野4黨4種調 柯文哲要投賭爛票

公投朝野4黨4種調 柯文哲要投賭爛票
新聞評論／踩爛昨日誓言 能證明民進黨多勇敢？

新聞評論／踩爛昨日誓言 能證明民進黨多勇敢？

熱門新聞

彭文正因質疑蔡英文總統的博士學位，挨告加重誹謗。（本報資料照片）

「論文門被追殺」 彭文正向美申請政治庇護、入籍

2021-11-05 02:28
世界首富馬斯克在推特發了七步詩，意外提供給台灣公部門小編靈感。圖／路透、臉書

跟風馬斯克 台灣公部門小編接力仿作「七步詩」網笑翻

2021-11-02 14:28
一位短髮小女孩戴眼鏡，穿上西裝外套，打扮成總統蔡英文，相似度99%。圖擷自陳亭妃臉書

萬聖節出現「迷你蔡英文」相似度99％ 還有小陳時中

2021-10-31 13:24
南華早報報導，台積電應美國要求交出資料的決定，已在中國挑起怒火和造成不安，有人擔憂華府可能利用這些數據制裁北京。路透

台積電交資料給美國 北京憂華府藉此實施制裁

2021-10-30 14:30
台積電。（路透）

美工程師赴台積電受訓感言 批工時及開會文化

2021-11-01 19:23
軍方證實，陸戰隊99旅派出約40名官兵，赴關島美軍基地訓練，部隊現已返台；圖為兩棲偵搜大隊海上操舟。（本報資料照片）

立委批蘇貞昌抗中：兩岸若交戰 要孩子戰死沙場？

2021-11-03 02:30

超人氣

更多 >
又要調時鐘了 為什麼我們要這樣對待自己？

又要調時鐘了 為什麼我們要這樣對待自己？
「我睡著了」 涉性虐女友致死 華男加控仇恨犯罪

「我睡著了」 涉性虐女友致死 華男加控仇恨犯罪
美造價30億美元核潛艦 為何無法閃過海底山脈？

美造價30億美元核潛艦 為何無法閃過海底山脈？
輝瑞抗新冠病毒口服藥傳捷報 降低重症風險89%

輝瑞抗新冠病毒口服藥傳捷報 降低重症風險89%
研究：60%南亞裔具特定基因 染疫死亡風險加倍

研究：60%南亞裔具特定基因 染疫死亡風險加倍