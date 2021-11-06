為何核四公投 郝龍斌：綠沒執行以核養綠議決

副總統賴清德5日指提核四公投對不起新北人，貢寮人煎熬40年，要再戰一次守家園。（記者游明煌／攝影）

四大公投 對決，副總統賴清德昨表示，核四公投對不起新北人、貢竂人，若核四案守住，他會帶台南貢丸感謝鄉親「吃貢丸守貢竂」。

國民黨 前副主席郝龍斌昨表示，之所以有重啟核四公投，是因為2018年以核養綠公投通過後，民進黨政府沒有照公投決議執行所致。

郝龍斌說，重啟核四與守護大潭藻礁 是能源與環境議題，如果能重啟核四，以核養綠、穩健減核，現在就不會有大潭藻礁保存問題，否則興建中油天然氣第三接收站也不能解決能源問題。

郝龍斌也提到，民進黨推2025非核家園，目標屆時能源配比中再生能源要達20%，但今天再生能源供電占比僅5.6%；民進黨沒說的是，若不重啟核四，屆時再生能源又接不上來，每家家戶電費要3萬元台幣以上，還有能源危機。

前副總統呂秀蓮昨天到桃園大潭藻礁和中油三接工程現場，她說，政黨各說各話，黨員被政黨綁架，這是國家的危機，呼籲尊重每個人的投票意願。希望學者專家向民眾說明四大公投意涵，因為政黨都在動員，這種動員就和選舉考量一樣，並不科學。

賴清德昨天前往核四所在地、新北市貢寮區出席漁民座談會表示，希望貢寮民眾團結起來再戰一次，不能讓重啟核四案通過。

他說，至於沒有核四，台灣需要其他電力，顯示中油第三天然氣接收站大潭的重要性，否則北部會缺電，政府已準備好保護藻礁的配套措施，包含縮小開發範圍，再外推接收天然氣的碼頭等，做好生態保護與復育。

相對於國民黨中央支持重啟核四公投，國民黨籍宜蘭縣長林姿妙昨天在縣議會說，「沒有安全就沒有商轉」，成為首位反對重啟核四的藍營縣市長。

來源：聯合新聞網

林姿妙表示，為了宜蘭縣45萬人的安全，她反對重啟核四，宜蘭縣民能平安健康最重要。

新北市長侯友宜昨說，公投是民意展現，一切以民意選擇最重要。