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蘇：反萊豬美國人很氣 台灣怎麼進CPTPP？

台灣新聞組／台北6日電
行政院長蘇貞昌說反萊豬就是反美豬，將影響台灣進入CPTPP。（中央社）
行政院長蘇貞昌說反萊豬就是反美豬，將影響台灣進入CPTPP。（中央社）

行政院長蘇貞昌多次稱反萊豬是反美豬，將影響台灣進入CPTPP，蘇貞昌昨在立院兩度表示「美國人很氣」，並重申萊豬進口會影響台美關係。國民黨國際部副主任黃裕鈞前天在網媒受訪，也坦承國民黨確實知道不開放萊豬會影響台美經貿談判，這席話讓挺萊豬的綠營形同撿到槍。蘇貞昌昨更公開肯定黃的說法，並在答詢國民黨籍立委質詢時，酸「國民黨要扮演忠誠的反對黨，就應該忠誠於國家」。

對於國民黨立委李德維質疑，民進黨以前說公投護台灣，為何現在國民黨推動公投卻說是亂台灣？蘇說，「就像菜刀可切菜煮飯，拿來傷人殺人就不對」。

民進黨立委湯蕙禎昨質詢，美豬進口為何會影響台灣加入CPTPP？蘇貞昌說，台灣的鳳梨、釋迦、蓮霧外銷世界各國都沒事，但中國大陸突然禁止台灣鳳梨，「看國人多生氣」；他並舉例說，「假如我們說美國豬肉不行、是毒豬，美國一定很生氣，連AIT處長孫曉雅都說她自己吃、也給孩子吃，那是多生氣的話」。

蘇貞昌說，人民買不買是人民的自由，但若政府政策不給進口，美國絕對認為台灣「自己搞自己的、不遵守國際規範」；美國對國際組織有相當大影響力，台灣現在要加入CPTPP，11個會員國都准許萊豬進口，若台灣不准，不只美國會生氣，怎會覺得台灣有資格參加國際組織？

蘇貞昌表示，台灣宣布開放萊豬，代表愈來愈接近國際標準，也是加入國際經貿組織一定要遵守的規範，「如果不可進口萊豬，我們要參加CPTPP都不可能」。

黃裕鈞前天和趙怡翔一起接受網媒專訪時說，國民黨當然知道，反對萊豬會影響美國利益；但台灣民眾不想吃萊豬，所以國民黨要做忠誠的反對黨去執行民意。他留美時因很窮，吃了很多萊豬，現在身體並沒什麼影響，但他不鼓勵做這件事，反萊豬是健康議題，在美國也有很多人反對萊豬。

民進黨立院黨團昨也秀出行政院2015年公文，指三接計畫的提出跟核定，都是在前總統馬英九任內。馬辦駁斥，藻礁公投領銜人潘忠政早就公開說明，馬政府已提出三接開發面積減緩方案，請民進黨不要每次都「馬維拉」，搞清楚現在執政的是誰。

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