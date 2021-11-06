我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

帶混血女兒搭機遭疑人口販子 洛杉磯婦批西南航空歧視

228：206 眾院通過1.2兆元基建案 下周送拜登簽署

公投大戰 朱立倫：歐盟禁萊劑也反美嗎？

台灣新聞組／台北6日電
國民黨拚公投全台街講活動5日南下雲林，黨主席朱立倫（左）走進斗六西市場，拜託公投四大主題要投同意票。（記者蔡維斌／攝影）
國民黨拚公投全台街講活動5日南下雲林，黨主席朱立倫（左）走進斗六西市場，拜託公投四大主題要投同意票。（記者蔡維斌／攝影）

四大公投對決，藍綠已啟動巷戰開講，中選會將為四大公投各辦五場電視意見發表會，下周六首場在華視登場。除了有公投領銜人出面，正方代表人包含國民黨主席朱立倫、前主席江啟臣、副主席連勝文等人，反方則有經濟部長王美花、農委會主委陳吉仲、經濟部次長曾文生等官員，總計20場正面交鋒。

國民黨全台街講昨移師養豬大縣雲林，朱立倫說，不要把政治跟貿易畫上等號，歐盟與160個自由貿易往來的國家都禁用萊劑、拒食萊豬，這些國家和民進黨口中的反美有關係嗎？民進黨硬把美豬和萊豬畫上等號是非常不負責任，真正傷害的是美國大部分沒有使用萊劑的豬農，這才會影響台美貿易。他也反問蔡英文總統，以前為什麼可以說「毒牛」，如今卻不讓人反萊豬？

台北市副市長黃珊珊也在臉書質疑，萊豬做好源頭管理、明白標示有多難？經過十個月，這個議題現在還可以被牽扯擴大到變成反美，真的要佩服政治人物的牽拖（意指找藉口）功力。

四大公投12月18日投票，中選會從11月13日到12月11日，密集為四大公投案各辦五場意見發表會，總計20場，分別由華視、民視、中視、台視、公視等五家無線電視台轉播。

公投 國民黨 民進黨

上一則

點名蘇貞昌等3政要「台獨頑固分子」 陸媒：只是開始

下一則

美「威懾法」年編20億助台 林郁方：見軍火工業影子

延伸閱讀

「別把美豬萊豬畫等號」朱立倫：歐盟禁萊劑也反美嗎？

「別把美豬萊豬畫等號」朱立倫：歐盟禁萊劑也反美嗎？
公投大戰 蔡英文宣講責推國民黨 朱立倫定調不信任投票

公投大戰 蔡英文宣講責推國民黨 朱立倫定調不信任投票
國民黨全代會 朱立倫：維護中華民國 拚重返執政

國民黨全代會 朱立倫：維護中華民國 拚重返執政
冷眼集／人事紛擾 硬仗不斷 朱立倫準備好了嗎

冷眼集／人事紛擾 硬仗不斷 朱立倫準備好了嗎

熱門新聞

彭文正因質疑蔡英文總統的博士學位，挨告加重誹謗。（本報資料照片）

「論文門被追殺」 彭文正向美申請政治庇護、入籍

2021-11-05 02:28
世界首富馬斯克在推特發了七步詩，意外提供給台灣公部門小編靈感。圖／路透、臉書

跟風馬斯克 台灣公部門小編接力仿作「七步詩」網笑翻

2021-11-02 14:28
一位短髮小女孩戴眼鏡，穿上西裝外套，打扮成總統蔡英文，相似度99%。圖擷自陳亭妃臉書

萬聖節出現「迷你蔡英文」相似度99％ 還有小陳時中

2021-10-31 13:24
南華早報報導，台積電應美國要求交出資料的決定，已在中國挑起怒火和造成不安，有人擔憂華府可能利用這些數據制裁北京。路透

台積電交資料給美國 北京憂華府藉此實施制裁

2021-10-30 14:30
台積電。（路透）

美工程師赴台積電受訓感言 批工時及開會文化

2021-11-01 19:23
軍方證實，陸戰隊99旅派出約40名官兵，赴關島美軍基地訓練，部隊現已返台；圖為兩棲偵搜大隊海上操舟。（本報資料照片）

立委批蘇貞昌抗中：兩岸若交戰 要孩子戰死沙場？

2021-11-03 02:30

超人氣

更多 >
又要調時鐘了 為什麼我們要這樣對待自己？

又要調時鐘了 為什麼我們要這樣對待自己？
「我睡著了」 涉性虐女友致死 華男加控仇恨犯罪

「我睡著了」 涉性虐女友致死 華男加控仇恨犯罪
美造價30億美元核潛艦 為何無法閃過海底山脈？

美造價30億美元核潛艦 為何無法閃過海底山脈？
輝瑞抗新冠病毒口服藥傳捷報 降低重症風險89%

輝瑞抗新冠病毒口服藥傳捷報 降低重症風險89%
研究：60%南亞裔具特定基因 染疫死亡風險加倍

研究：60%南亞裔具特定基因 染疫死亡風險加倍