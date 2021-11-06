公投大戰 朱立倫：歐盟禁萊劑也反美嗎？

國民黨拚公投全台街講活動5日南下雲林，黨主席朱立倫（左）走進斗六西市場，拜託公投四大主題要投同意票。（記者蔡維斌／攝影）

四大公投 對決，藍綠已啟動巷戰開講，中選會將為四大公投各辦五場電視意見發表會，下周六首場在華視登場。除了有公投領銜人出面，正方代表人包含國民黨 主席朱立倫、前主席江啟臣、副主席連勝文等人，反方則有經濟部長王美花、農委會主委陳吉仲、經濟部次長曾文生等官員，總計20場正面交鋒。

國民黨全台街講昨移師養豬大縣雲林，朱立倫說，不要把政治跟貿易畫上等號，歐盟與160個自由貿易往來的國家都禁用萊劑、拒食萊豬，這些國家和民進黨 口中的反美有關係嗎？民進黨硬把美豬和萊豬畫上等號是非常不負責任，真正傷害的是美國大部分沒有使用萊劑的豬農，這才會影響台美貿易。他也反問蔡英文總統，以前為什麼可以說「毒牛」，如今卻不讓人反萊豬？

台北市副市長黃珊珊也在臉書質疑，萊豬做好源頭管理、明白標示有多難？經過十個月，這個議題現在還可以被牽扯擴大到變成反美，真的要佩服政治人物的牽拖（意指找藉口）功力。

四大公投12月18日投票，中選會從11月13日到12月11日，密集為四大公投案各辦五場意見發表會，總計20場，分別由華視、民視、中視、台視、公視等五家無線電視台轉播。