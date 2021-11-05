新聞評論／踩爛昨日誓言 能證明民進黨多勇敢？

民進黨立法院黨團舉行記者會。(記者吳亮賢／攝影)

四大公投 當前，民進黨 大張旗鼓宣傳是國民黨要「奪權」，渾然忘了公投是人民意志的表達，民意必須尊重。事實上，反萊豬、護藻礁等四大公投可能全數過關，並不是民間團體或國民黨多麼懂得切入議題；這幾個議題之所以能喚起廣大民眾認同，都是過去民進黨極力宣傳環保、反美牛、「公投愛台灣 」等運動深入人心所致。今天擋在民進黨面前的陰影，不是國民黨，而是民進黨自己過去留下的深長身影。

民進黨善於造勢，也善於發表誓言，已至舌粲蓮花的地步。但是，民進黨今天要踩爛自己昨日的誓言，能證明自己有多勇敢嗎？就算那些政客或側翼的嘴上功夫再了得，如果民眾看穿它的反覆無常、前後矛盾及缺乏中心思想，民進黨不怕反彈的力量會像滔天巨浪襲來，將它吞沒？或者，民進黨吃定了台灣人愚魯可欺，只要放出「反中愛台」的迷魂香，自己的謊言就能望風披靡？

四大公投中，除了「重啟核四」外，另三項公投其實都和民進黨多年來力倡的民主、環保、食安觀點合拍。也因此，民進黨如今公開反對這些公投，基本上就是在踐踏自己和前人的「英靈」。以「護藻礁」公投為例，八年前蔡英文在觀塘海邊寫下「藻礁永存」的場景，人們歷歷在目；那四字難道只是寫來敷衍環保團體，或為對付當時桃園執政的吳志揚？否則，蔡英文面對中油興建「三接」大肆破壞藻礁，想起自己昨日的誓言，竟能毫無愧色？

「反萊豬」公投也一樣，有一個「昨日蔡英文」的演出可供對照。2009年馬政府欲開放美牛進口，在野的蔡主席率領民進黨人上街，拉著「反毒牛、反出賣、反欺騙」的布條示威。若依民進黨當年的標準，「美牛」可和「毒牛」劃上等號，進口美牛等於「出賣台灣」，說符合劑量要求的瘦肉精無害人體是「欺騙」；那麼，今天的蔡政府不僅出賣國人健康，也出賣農民利益。當年馬英九至少擋下美豬，但今天蔡政府卻把開放萊豬當成禮物，向美國示好。如此粗暴而無理的決策，人民難道只能硬吞下去？

觀察民進黨對「公投」的態度變化，從在野時的「愛」，到執政時的「恨」，恰恰反映了這個政黨的嗜權與退化。台灣的《公投法》，可以說是民進黨一路催生出來的，把它捧成最崇高的人民權利，並且一路下修公投門檻，就是為了使人民的意志能夠展現。但民進黨執政後，2018年十個公投案有七案通過，蔡政府立刻變臉，又修法將原本和大選一起舉行的公投「脫鉤」，改在8月舉行。原本公投「綁大選」，一則可以節省行政經費，二則可藉此提高投票率，提高民意的張力；但經此一改，美意全消。也因此，這次在野黨提出「公投綁大選」案，只是為便於民眾行使公投權而已，民進黨何以避之如蛇蠍？

至於「重啟核四」公投，則可視為三年前「以核養綠」公投的續篇。2018「以核養綠」公投會過關，是因為前一年的815大停電嚇壞了人民，大家意識到蔡政府的能源政策並不可靠。過關後，《電業法》中「非核家園」的條文雖自動失效，但蔡政府的廢核動作卻始終未曾稍歇，核四燃料棒被送走，現有核能電廠的除役則加速進行，皆加劇缺電危機。正因為蔡政府對公投結果毫無敬意，才會有「重啟核四」案的提出。

不論蔡政府說得如何天花亂墜，都遮不住民進黨自食其言、始亂終棄的倉惶。踩爛自己的誓言，能證明民進黨有多勇敢？