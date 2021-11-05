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新聞眼／執政傲慢 光喊口號不願辯論迎戰

記者 吳亮賢

公投原應是民意的展現，過程中重要的是正反雙方各自提出有力的觀點、科學證據進行論辯，透過公共政策討論，使民眾了解充分資訊後，投下神聖的一票，而不是直接簡化為簡單的圈叉遊戲，更不該只有洗腦式的口號、甚至淪為藍綠惡鬥。

年底四大公投案，執政的民進黨喊出四個不同意，國民黨兩個同意、兩個協助民團，時代力量及民眾黨則分別表態「三個不同意、一個同意」及「兩好兩壞」立場，光朝野四政黨就出現四種版本，但隨著在野政黨各自提出同意與反對的基礎論點，執政黨豈能靠「公投亂台灣」的口號對應。

作為執政黨，對於公投議題，本應負責任地說明政策，帶頭促進正反雙方意見交換，但只見執政黨寧可砸下5800萬元預算，在全台各地舉辦300場座談會，以「四個不同意」、「公投亂台」等口號式、洗腦式的宣傳，鞏固支持者票源，卻不願正面回應在野黨及民團辯論的訴求，釐清各項爭點及疑慮。

遙想2010年，當時擔任民進黨主席的蔡英文總統，對時任總統馬英九推行ECFA有諸多批評，馬英文親上火線與蔡英文辯論，成為台灣史上首次執政黨總統和在野黨主席的辯論。

2018年時，當時競選新北市長的行政院長蘇貞昌，也一再要求對手侯友宜公開辯論，甚至嗆侯「不敢面對問題、不滿足市民期待」。

如今對於四大公投案，民進黨雖下令黨公職全力為黨辯護，卻是在座談會的同溫層中自吹自擂，選擇單向表述的意見發表會，不願公開辯論、接受全民檢驗。對比蔡、蘇兩人昔日態度，不但讓人發現換了位子就換了腦袋、換了位子就沒了膽子，更看見執政者無視民意展現、瞧不起選民智慧的傲慢嘴臉。

公投 民進黨 台灣

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