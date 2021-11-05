我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬雲被監管遠因曝光？傳2017年私會川普 惹惱北京

維州慘敗、新州險勝 民主黨開轟：沒人選拜登當羅斯福

核四不蓋問題多 柯文哲批：不美好的蔡政府都沒講

台灣新聞組╱台北5日電
柯文哲說，核四問題要理性討論，但不要天馬行空。(引用自直播)
柯文哲說，核四問題要理性討論，但不要天馬行空。(引用自直播)

四大公投案將於年底投票，蔡英文總統昨天表示，要落實「非核家園」，重啟核四就不會是政策的選項；興建三接能讓供電穩定，並解決南電北送及長期中南部空汙問題；開放美豬是拓展台灣國際經貿的重要布局，向世界展現台灣解決困難貿易問題的決心。

台北市長柯文哲則說，核四問題要理性討論，但不要天馬行空、不要意識形態，若核四不蓋，民進黨政府就要很誠實跟民眾說清楚，一個家庭一年要多3萬元台幣電費支出，每天都講美好的一面，不美好的都沒有講。

柯文哲更爆料，「當年要蓋深澳電廠，民進黨高層曾找我說深澳一定要蓋，叫我不要說話」，結果有一天民進黨突然說台灣北部電夠了，不蓋了，「我心裡圈圈叉叉」，就因深澳電廠關掉，才搞出三接藻礁爭議，怎麼老是政治凌駕專業。

蔡總統昨接見「第三屆國家企業環保獎獲獎企業暨年度模範環境保護專責及技術人員」，她致詞時指出，氣候變遷是全球共同的挑戰，台灣也和國際主流同步，宣示2050淨零排放目標，「接下來，我們必須和各界共同規畫能源轉型路徑，建構更具彈性、更有應變能力的供電體系，這不僅攸關競爭力，也關係環境永續。」

柯文哲昨接受廣播專訪時質疑，民進黨有說「核四不蓋，後面要怎麼處理嗎？」蔡總統的2025非核家園喊太快，核電的12%怎補上？若寫不出來流程圖及SOP就是屁話。台灣耗電最大在夏天，但風最大在冬天，風力發電的儲能設備怎麼設置？

柯文哲昨在市議會答詢時說，重啟核四，困難重重；至於現有民調顯示，蔡政府執政六年，民眾較支持核電，柯說：「因為跳電太多次了」。

台灣 柯文哲 民進黨

上一則

國安局長陳明通：中共內部辯論過攻打東沙島

下一則

施明德：江鵬堅坦承特務時 說謝長廷也是

延伸閱讀

雙城論壇辦不辦？柯文哲:我主張辦，大陸也是能辦就辦

雙城論壇辦不辦？柯文哲:我主張辦，大陸也是能辦就辦
柯文哲怎麼投四大公投?藻礁投賭爛票、 一定不讓萊豬進

柯文哲怎麼投四大公投?藻礁投賭爛票、 一定不讓萊豬進
柯文哲估疫情明年1月結束免戴罩 侯友宜：不可能都預判

柯文哲估疫情明年1月結束免戴罩 侯友宜：不可能都預判
核四公投若過將重啟 柯文哲：應該是重蓋

核四公投若過將重啟 柯文哲：應該是重蓋

熱門新聞

世界首富馬斯克在推特發了七步詩，意外提供給台灣公部門小編靈感。圖／路透、臉書

跟風馬斯克 台灣公部門小編接力仿作「七步詩」網笑翻

2021-11-02 14:28
一位短髮小女孩戴眼鏡，穿上西裝外套，打扮成總統蔡英文，相似度99%。圖擷自陳亭妃臉書

萬聖節出現「迷你蔡英文」相似度99％ 還有小陳時中

2021-10-31 13:24
南華早報報導，台積電應美國要求交出資料的決定，已在中國挑起怒火和造成不安，有人擔憂華府可能利用這些數據制裁北京。路透

台積電交資料給美國 北京憂華府藉此實施制裁

2021-10-30 14:30
CNN報導，根據美國國防部紀錄，在台美軍從2018年的10人增加到今年的32人。(Getty Images)

美軍在台協訓部隊有多少？CNN：從10人增至32人

2021-10-29 02:54
台積電。（路透）

美工程師赴台積電受訓感言 批工時及開會文化

2021-11-01 19:23
軍方證實，陸戰隊99旅派出約40名官兵，赴關島美軍基地訓練，部隊現已返台；圖為兩棲偵搜大隊海上操舟。（本報資料照片）

立委批蘇貞昌抗中：兩岸若交戰 要孩子戰死沙場？

2021-11-03 02:30

超人氣

更多 >
「女股神」加碼隔天反手賣 狂拋390萬股這間公司股票

「女股神」加碼隔天反手賣 狂拋390萬股這間公司股票
國稅局調漲401(k)限額至2萬500元

國稅局調漲401(k)限額至2萬500元
拜登當選後連聲謝都沒有 大金主：不再捐1毛錢給民主黨

拜登當選後連聲謝都沒有 大金主：不再捐1毛錢給民主黨
2死 毒販在墨西哥坎昆海灘開槍火拼 泳客倉皇逃進飯店避難

2死 毒販在墨西哥坎昆海灘開槍火拼 泳客倉皇逃進飯店避難
老公以為升官發財都是靠自己 妻坦承：我睡了他老闆

老公以為升官發財都是靠自己 妻坦承：我睡了他老闆