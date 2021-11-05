核四不蓋問題多 柯文哲批：不美好的蔡政府都沒講

柯文哲說，核四問題要理性討論，但不要天馬行空。(引用自直播)

四大公投案將於年底投票，蔡英文總統昨天表示，要落實「非核家園」，重啟核四就不會是政策的選項；興建三接能讓供電穩定，並解決南電北送及長期中南部空汙問題；開放美豬是拓展台灣 國際經貿的重要布局，向世界展現台灣解決困難貿易問題的決心。

台北市長柯文哲 則說，核四問題要理性討論，但不要天馬行空、不要意識形態，若核四不蓋，民進黨 政府就要很誠實跟民眾說清楚，一個家庭一年要多3萬元台幣電費支出，每天都講美好的一面，不美好的都沒有講。

柯文哲更爆料，「當年要蓋深澳電廠，民進黨高層曾找我說深澳一定要蓋，叫我不要說話」，結果有一天民進黨突然說台灣北部電夠了，不蓋了，「我心裡圈圈叉叉」，就因深澳電廠關掉，才搞出三接藻礁爭議，怎麼老是政治凌駕專業。

蔡總統昨接見「第三屆國家企業環保獎獲獎企業暨年度模範環境保護專責及技術人員」，她致詞時指出，氣候變遷是全球共同的挑戰，台灣也和國際主流同步，宣示2050淨零排放目標，「接下來，我們必須和各界共同規畫能源轉型路徑，建構更具彈性、更有應變能力的供電體系，這不僅攸關競爭力，也關係環境永續。」

柯文哲昨接受廣播專訪時質疑，民進黨有說「核四不蓋，後面要怎麼處理嗎？」蔡總統的2025非核家園喊太快，核電的12%怎補上？若寫不出來流程圖及SOP就是屁話。台灣耗電最大在夏天，但風最大在冬天，風力發電的儲能設備怎麼設置？

柯文哲昨在市議會答詢時說，重啟核四，困難重重；至於現有民調顯示，蔡政府執政六年，民眾較支持核電，柯說：「因為跳電太多次了」。