我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬雲被監管遠因曝光？傳2017年私會川普 惹惱北京

維州慘敗、新州險勝 民主黨開轟：沒人選拜登當羅斯福

公投朝野4黨4種調 柯文哲要投賭爛票

台灣新聞組╱台北5日電
國民黨立委蔣萬安（中）4日與多位民代在台北街頭，啟動宣傳反萊豬公投案。(記者林伯東／攝影)
國民黨立委蔣萬安（中）4日與多位民代在台北街頭，啟動宣傳反萊豬公投案。(記者林伯東／攝影)

年底四大公投進入倒數，藍綠分辦夜宿凱道與百場說明會，時代力量昨表態，僅「重啟核四」不同意，將展開全台百場宣講，民眾黨仍以兩好兩壞為基調，將以「民主戰車」前進全台22縣市宣講，民眾黨主席柯文哲則說，珍愛藻礁要投「賭爛票(抗議票)」、「一定不讓萊豬進來」。

民間反瘦肉精毒豬聯盟昨舉行記者會表示，公投變成「只有對決、沒有對焦、更無對話」，要求蔡英文總統下軍令狀，開放黨公職辯論；珍愛藻礁公投領銜人潘忠政則表示，可以感覺這兩天政府的態度愈來愈強硬，人若心虛可能會用強硬掩飾。

民間反瘦肉精毒豬聯盟發言人李建誠表示，民團已寄出邀請函給民進黨縣市黨部，下周末於高雄舉辦公投辯論，盼執政黨能大方促成。他質疑，蔡政府說接軌國際所以要開放萊豬，但CODEX的建議標準僅有四項，美國甚至僅有兩個部位的標準，台灣為何是全豬開放？

時代力量昨也表態公投立場，同意「反萊豬進口」、「公投綁大選」、「珍愛藻礁」，僅「重啟核四」不同意，將於本月起進行全台百場宣講。

對於備受矚目的珍愛藻礁立場，時代力量黨主席陳椒華表示，三接不當選址造成諸多疑慮，雖政府有外推方案，但工業港興建時間很久、成本非常高，目前為止也沒有完整藻礁生態系的影響評估，建議民眾為了環境永續，支持珍愛藻礁公投案。

柯文哲說，珍愛藻礁這題是環保題，他要投「賭爛票」，懲罰民進黨，為什麼搞得人民走投無路；至於反對萊豬進來的原因，柯文哲說，「源頭管理、清楚標示這麼簡單的方法，民進黨卻要搞成這樣」。

藻礁 公投 柯文哲

上一則

新聞評論／踩爛昨日誓言 能證明民進黨多勇敢？

下一則

大陸禁台灣水果 WTO會議討論 兩岸各說各話

延伸閱讀

雙城論壇辦不辦？柯文哲:我主張辦，大陸也是能辦就辦

雙城論壇辦不辦？柯文哲:我主張辦，大陸也是能辦就辦
柯文哲怎麼投四大公投?藻礁投賭爛票、 一定不讓萊豬進

柯文哲怎麼投四大公投?藻礁投賭爛票、 一定不讓萊豬進
柯文哲估疫情明年1月結束免戴罩 侯友宜：不可能都預判

柯文哲估疫情明年1月結束免戴罩 侯友宜：不可能都預判
核四公投若過將重啟 柯文哲：應該是重蓋

核四公投若過將重啟 柯文哲：應該是重蓋

熱門新聞

世界首富馬斯克在推特發了七步詩，意外提供給台灣公部門小編靈感。圖／路透、臉書

跟風馬斯克 台灣公部門小編接力仿作「七步詩」網笑翻

2021-11-02 14:28
一位短髮小女孩戴眼鏡，穿上西裝外套，打扮成總統蔡英文，相似度99%。圖擷自陳亭妃臉書

萬聖節出現「迷你蔡英文」相似度99％ 還有小陳時中

2021-10-31 13:24
南華早報報導，台積電應美國要求交出資料的決定，已在中國挑起怒火和造成不安，有人擔憂華府可能利用這些數據制裁北京。路透

台積電交資料給美國 北京憂華府藉此實施制裁

2021-10-30 14:30
CNN報導，根據美國國防部紀錄，在台美軍從2018年的10人增加到今年的32人。(Getty Images)

美軍在台協訓部隊有多少？CNN：從10人增至32人

2021-10-29 02:54
台積電。（路透）

美工程師赴台積電受訓感言 批工時及開會文化

2021-11-01 19:23
軍方證實，陸戰隊99旅派出約40名官兵，赴關島美軍基地訓練，部隊現已返台；圖為兩棲偵搜大隊海上操舟。（本報資料照片）

立委批蘇貞昌抗中：兩岸若交戰 要孩子戰死沙場？

2021-11-03 02:30

超人氣

更多 >
「女股神」加碼隔天反手賣 狂拋390萬股這間公司股票

「女股神」加碼隔天反手賣 狂拋390萬股這間公司股票
國稅局調漲401(k)限額至2萬500元

國稅局調漲401(k)限額至2萬500元
拜登當選後連聲謝都沒有 大金主：不再捐1毛錢給民主黨

拜登當選後連聲謝都沒有 大金主：不再捐1毛錢給民主黨
2死 毒販在墨西哥坎昆海灘開槍火拼 泳客倉皇逃進飯店避難

2死 毒販在墨西哥坎昆海灘開槍火拼 泳客倉皇逃進飯店避難
老公以為升官發財都是靠自己 妻坦承：我睡了他老闆

老公以為升官發財都是靠自己 妻坦承：我睡了他老闆