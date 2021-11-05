公投朝野4黨4種調 柯文哲要投賭爛票

國民黨立委蔣萬安（中）4日與多位民代在台北街頭，啟動宣傳反萊豬公投案。(記者林伯東／攝影)

年底四大公投 進入倒數，藍綠分辦夜宿凱道與百場說明會，時代力量昨表態，僅「重啟核四」不同意，將展開全台百場宣講，民眾黨仍以兩好兩壞為基調，將以「民主戰車」前進全台22縣市宣講，民眾黨主席柯文哲 則說，珍愛藻礁 要投「賭爛票(抗議票)」、「一定不讓萊豬進來」。

民間反瘦肉精毒豬聯盟昨舉行記者會表示，公投變成「只有對決、沒有對焦、更無對話」，要求蔡英文總統下軍令狀，開放黨公職辯論；珍愛藻礁公投領銜人潘忠政則表示，可以感覺這兩天政府的態度愈來愈強硬，人若心虛可能會用強硬掩飾。

民間反瘦肉精毒豬聯盟發言人李建誠表示，民團已寄出邀請函給民進黨縣市黨部，下周末於高雄舉辦公投辯論，盼執政黨能大方促成。他質疑，蔡政府說接軌國際所以要開放萊豬，但CODEX的建議標準僅有四項，美國甚至僅有兩個部位的標準，台灣為何是全豬開放？

時代力量昨也表態公投立場，同意「反萊豬進口」、「公投綁大選」、「珍愛藻礁」，僅「重啟核四」不同意，將於本月起進行全台百場宣講。

對於備受矚目的珍愛藻礁立場，時代力量黨主席陳椒華表示，三接不當選址造成諸多疑慮，雖政府有外推方案，但工業港興建時間很久、成本非常高，目前為止也沒有完整藻礁生態系的影響評估，建議民眾為了環境永續，支持珍愛藻礁公投案。

柯文哲說，珍愛藻礁這題是環保題，他要投「賭爛票」，懲罰民進黨，為什麼搞得人民走投無路；至於反對萊豬進來的原因，柯文哲說，「源頭管理、清楚標示這麼簡單的方法，民進黨卻要搞成這樣」。