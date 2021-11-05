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施明德：江鵬堅坦承特務時 說謝長廷也是

記者蔡晉宇／台北5日電
施明德(左)表示，民進黨創黨主席江鵬堅坦白自己是特務時，也講了謝長廷(右)也是。(本報資料照片)
施明德(左)表示，民進黨創黨主席江鵬堅坦白自己是特務時，也講了謝長廷(右)也是。(本報資料照片)

民進黨前主席施明德與駐日代表謝長廷因「特務案」，連日在臉書隔空交戰。施明德昨再度在臉書發文表示，謝長廷的種種荒唐無賴行徑，只是讓自己更加佩服民進黨創黨主席江鵬堅坦白的勇氣；當年江揭露自己是特務時，也講了「你（謝長廷）也是」，順道說了一句，謝總是什麼位子都要爭，都不顧慮自己的出身。施明德說，懇求謝趕快到法院告，不敢提告，那就是爪耙仔了。

施明德指出，謝長廷為了洗刷自己的爪耙仔身分，竟然敢在文章內赤裸地暗示林義雄和鄭南榕也曾被懷疑是爪耙仔，令人憤怒，「這是我有生以來，第一次聽到有人這樣侮辱林義雄和鄭南榕也是爪耙仔的嫌犯」。施說，謝長廷千方百計要替自己脫罪，已到完全不擇手段的瘋狂程度了。

施明德指出，2000年那一夜，江鵬堅向自己告白時，同時也坦白對我說了，「你（謝長廷）也是」。所以謝長廷一定聯想到江鵬堅也會講出他的底細，才迫不急待立即跳出來替江否認。

施明德表示，名譽是人的第二生命，如果謝長廷自認不是特務，不是爪耙仔，如今最好的澄清手段，就是到法庭提告，「美麗島律師」是不是有其他身分的歷史公案，也可以因之水落石出。

施明德說，事關國譽，因為日本人會說，台灣為什麼會派一個威權時代的爪耙仔到日本來？想幹什麼？這次既然是謝長廷主動跳進來的，就請不要再歹戲拖棚了，20多年了，戲總該落幕了。

施明德表示，也許謝長廷會贏，因為謝是民進黨內公認最奸詐的律師，「我輸了，我也喜歡甘願，因為我愛真理」，只懇求謝長廷趕快到法院提告，「我懇求，我懇求，我懇求」。

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