新聞眼／派系躁動爭權 蔡主席像局外人

民進黨 僵持了兩個多月的縣市長提名 條例，3日在爭議未解的情況下倉促通過，留下了派系代表揚言更大規模抗議，並有過半地方黨部主委連署要求初選的難堪場面。不只這波爭議未完待續，近來民進黨內部種種爭權奪利，身為「大家長」的蔡英文 皆未能即時排解，總統任期到了下半場的她，與民進黨的關係備受檢視。

蔡英文早些年因為無派系色彩的學者形象，被稱之為「最不像民進黨的民進黨人」，但接任黨主席後，也不得不開始處理黨內派系問題，不僅逐漸形成「英系」，2019年總統初選，更是在派系集結下才挺了過來。

不過，進入總統第二任期後，蔡英文已無連任壓力，對民進黨「家務事」似乎又有了不愛搭理趨勢。近來派系間躁動情況再起，表面上為「聯合聲明」，實為派系反彈的聲音不絕於耳，卻未見蔡英文以黨主席高度出面溝通。

五倍券風波期間，眼看黨內派系炸鍋，蔡更是到了最後關頭才在官邸出手拆彈。珍愛藻礁公投發起人潘忠政曾說過，總覺得蔡總統像是局外人，如今蔡英文不僅對藻礁，甚至對黨內家務事，都顯得像「局外人」。

在蔡英文「總統任期未完清單中」，外交關係應是排在首位，這也是蔡始終緊握在手上的權力，其次例如年底四大公投等內政議題亦占有一席之地，至於，諸如初選規則等黨內資源分配，恐怕已是在清單的後半部排序了。

但將黨內資源分配交給派系運作的後遺症，便是若遇到喬不攏的情況時，少了「黨內大家長」一錘定音的公信力。正國會中常委陳茂松已抗議提名機制兩個月，始終未能和蔡總統直接對話，即是一例。也因此，提名條例草案雖號稱「中執會通過」，卻已埋下後續抗爭的伏筆。

民眾未必都能搞得懂繁瑣的民進黨初選規則，但當黨內質疑違背民主精神、喊出「沒收黨內初選」，看在眼裡的直接感受就是「民進黨又在內亂了」，蔡英文身兼黨主席當然難辭其咎。