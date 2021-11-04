綠22縣市長提名 蔡英文決定19席 黨內嗆：民主機制呢？

民進黨主席蔡英文。(本報資料照片)

民進黨 中執會昨通過「2022年直轄市長暨縣市長提名 特別條例」草案，六都將由黨主席蔡英文 親自徵召；非六都部分，爭取連任縣市與非執政縣市候選人同樣採徵召，執政已屆滿縣市則辦理初選，亦即僅有基隆市、新竹市、屏東縣將辦初選，形同明年22縣市長選舉綠營由誰出線，蔡英文將掌握19席決定權。

尋求連任的台南市長黃偉哲，原本可能遭黨內挑戰，但依此草案不須初選，直接由蔡英文徵召。

民進黨秘書長林錫耀表示，該草案下周六將送全代會討論，如果通過，就成為處理明年縣市長選舉提名依據；但「正國會」中常委陳茂松會前不滿表示，此舉違背民主精神，全代會前將發起更大規模抗議。

陳茂松昨會前出示一張15個民進黨縣市黨部主委的連署書，建請落實黨內民主，推出最強人選爭取最大勝利，縣市長提名「全面回歸初選機制」。

陳茂松批評林錫耀是主導這一黑箱作業的幕後黑手，並指林是「新潮流的秘書長」，不是「民進黨的秘書長」。林錫耀表示，民進黨從來不是一言堂，向來是依循黨內民主機制訂定特別條例，並非提名一定要照什麼樣態進行，才是黨內民主。

得知「徵召條例」通過的正國會人士大嘆：黨內民主機制呢？正國會認為，黨內民主就是愈多縣市初選愈好，有些非執政縣市居然也採徵召，是抹殺原本想參選人的機會。

關於六都確切徵召辦法，仍待全代會通過該提名條例之後，會再由中執會另訂之。非六都部分，則區分為可再連任地區、連任屆滿地區與非執政縣市三種狀況，也將成立「選舉對策委員會」處理徵詢、協調作業。

執政連任屆滿地區辦理初選，將先行協調，協調不成就登記初選，用民調決定提名人選。非執政縣市徵召的流程，若不只一人競爭，就要協調競爭者有無同意的共同競爭機制，若沒共識，就由選對會提出方法，例如以民調作為參考等；選對會最終會做綜合評量，提出人選給黨主席徵召。