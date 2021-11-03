黑白集／蔡政府再送「芒果乾」 誰要當24萬分之一？

漢光演習在海灘上安設對人詭雷、鈦雷爆破，模擬實戰情況。(本報資料照片)

國防部明年預算 暴增，武器採購多如繁星，連災難救護都新建科目。軍醫局編41億元台幣重新整備，聲稱要在戰時「快速有效治療傷患」。軍方人士還釋出16年前的評估，稱兩岸一旦開戰，保守估計台方犧牲人數為24萬人，其中4萬為軍人。

有人分析，若首波戰損4萬軍人，等於四分之一志願役被滅。如此真能「我死則國生」？軍醫局搶預算，意外引來網民議論：誰是24萬分之一？

蔡政府應美方要求加強全民應戰，傳出「七年級生」明年將延長教召。這些人憤憤不平，質疑為何要替四個月役男守灘頭？政府既要攤牌，何不恢復徵兵？還有人大哉問：開戰要躲哪裡，才不會變成20萬戰死平民？這才知，求生手冊得等後備署明年成立才編製。

有些網民很淡定，認為「24萬」只是蔡政府為反公投放送芒果乾。蔡總統不忘利用美國 替芒果乾提味，聲稱台海開戰，必有美軍馳援。誰知國務卿布林肯隨即潑冷水，媒體三問中共犯台美國是否出兵，他只肯復誦會確保台灣 自我防衛。

大家吵了半天，國防部長邱國正才姍姍說明，24萬是「動員人數」；但已難平人心。試想，若24萬裡沒有美國大兵，這公投炒的芒果乾肯定餿了。更別說，明明是美中相爭，台灣子弟幹嘛替美國搶當24萬分之一？