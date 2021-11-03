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立委批蘇貞昌抗中：兩岸若交戰 要孩子戰死沙場？

台灣新聞組╱台北3日電
軍方證實，陸戰隊99旅派出約40名官兵，赴關島美軍基地訓練，部隊現已返台；圖為兩棲偵搜大隊海上操舟。（本報資料照片）
軍方證實，陸戰隊99旅派出約40名官兵，赴關島美軍基地訓練，部隊現已返台；圖為兩棲偵搜大隊海上操舟。（本報資料照片）

無黨籍立委傅崐萁昨在立法院質詢行政院長蘇貞昌時指出，執政黨不斷抗中，兩岸若要交戰，「有多少孩子要戰死沙場？」傅崐萁指戰爭鑰匙在執政黨手上，應該盤點台灣有多少籌碼和中國軍事、經濟對抗；蘇貞昌引用南非前總統曼德拉名言表示，「我們絕不主動啟戰，但一定備戰」，任何一個國家包括中國，想併吞、侵略台灣任何一寸領土，政府將會保護每一位國民，讓妄想的人不能輕易得逞。

共機頻頻擾台，根據媒體報導，海軍陸戰隊已選派40名兵力前往關島美軍新建基地，接受一個月的台美「陸吼」兩棲聯合登陸作戰訓練。國防部長邱國正昨受訪時證實，台美交流合作行之有年，有一些層級的互動，「這也是當中交流的一環，不用多做揣測」。

記者提問，北京當局說早就知道美軍在台灣，但說破就等於挑釁，邱國正說，「從來沒有認為我們在挑釁什麼」，美軍是「助」台，不管是顧問或助教名義，美方有分批過來，訓完以後就離開，跟部隊駐紮的「駐」，完全兩樣。

另外，立委傅崐萁昨在立院質詢時指出，邱國正勉勵外島官兵與島共存亡，他很敬重，但「抗中保台」的戲還要唱多久？如果兩岸真的交戰，有多少孩子要死在戰場上？他更提醒蘇貞昌，必須考量整個衝突的成本，且目前尚未看到蔡政府有任何要為經濟做轉換市場的準備。傅崐萁強調，和平不困難，只要民進黨把台獨黨綱拿下來，堅持中華民國，就不用這麼多孩子去面對戰爭的挑戰。

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