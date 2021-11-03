新聞評論／光說不練 蔡「淨零政策」仍是空白支票

蔡英文總統今年4月宣示2050年達成淨零碳排目標。圖為蔡英文出席民進黨四大公投的說明會。(記者季相儒／攝影)

聯合國氣候大會（COP26）正在英國舉行。許多國家紛紛提出「碳中和」─ ─也就是「淨零方案」，多數國家計畫在2030年完成第一階段減碳 ，2050年達到淨零。反觀台灣 ，仍陷在桃園「三接」危害藻礁可能遭公投否決，「四接」填海造陸將活埋七萬株珊瑚的爭議中。更嚴重的是，政府撒下大錢，再生能源近年只增加不到2%，碳排放量則降不下來，使台灣連年在「氣候變遷 指標排行榜」吊車尾。

近幾年，升溫與極端氣候對地球的威脅愈來愈大，各國環保團體對政府的要求也逐步加大。主要是，科學界預測氣候變遷將繼續惡化，當全球升溫達到一定程度即無法逆轉；也因此，《巴黎氣候協議》要求全球氣溫升幅不得超過工業革命前平均值的攝氏2度，並以控制在1.5度以內為最佳值。

即使美國與中國大陸近年在經貿、科技、軍事上激烈競爭，拜登仍急於與習近平就氣候變遷議題展開對話。原因就在，這兩大經濟體是排碳最大國，兩國若無法合作，全球要達到減碳目標便幾無可能。尤其，前總統川普在任內宣布美國退出巴黎協議，拜登雖重新加入，但排碳落後的美國要如何追趕，仍是一大問題。

蔡政府在COP26召開前夕展開了連串宣傳，聲稱台灣要在2050年達到淨零，並打算將此目標入法。事實上，蔡英文總統上任後，減碳始終不是她的優先項目，而一味推動廢核。川普退出巴黎協議時，台方不曾提出譴責；直到拜登當選，她才說要提出最符合永續發展的氣候治理路徑。但一年快過去，她口中的減碳治理路徑，仍不見蹤影。國發會主委龔明鑫近日說，台灣「最快」今年底可提出淨零路徑；但民間和企業對此憂心忡忡，深怕蔡政府的淨零方案會跟總統的能源轉型方案一樣，只有目標宣示，卻畫不出到達的路徑。

歐美各國推動「淨零方案」，通常和能源政策放在一起考慮，因為能源和電力是全球主要碳排來源。但是，蔡英文的能源政策一味強調「非核」與「增綠」，而火力發電的目標比重卻高達八成；如此一來，便大大增加了台灣減碳的難度。至今，非但「核退綠進」不如預期，以「燃氣」取代「燃煤」發電的計畫更可能因藻礁公投而遇挫。而今，蔡政府能源轉型最糟的結果正在浮現：今年兩度大停電，代表供電不穩；去年台灣連減碳2％都達不到，代表減碳無力。

歐洲機構去年底公布「2021年氣候變遷績效指標」，台灣在61個國家中排名57名，是倒數第五，溫室氣體排放與再生能源發展均被評為「極糟糕」。惡劣的減碳成績單擺在眼前，蔡政府卻毫無反省或警覺，仍繼續用華麗的口號進行大內宣，自稱跟得上國際腳步。這豈止誇大虛浮，根本是在欺騙百姓。

環顧全球，多數國家設定要在2030年達成減碳50％的目標。相形之下，台灣減碳不論在企圖心或實踐作為上，都難稱是負責任的政府。蔡政府若不再做出改變，未來台灣將面臨國際間愈來愈多的「碳排懲罰」，不但國際形象蒙塵，產品外銷國際市場時也可能遇到碳排壁壘。

減碳是跨國、跨世代的迫切承諾，政府必須從能源政策到產業政策做出務實的安排；否則空有目標，願景並不會自動實現。蔡政府的能源政策看起來已經走歪，再拗下去，我們就要面對國際懲罰與內部的代價。蔡政府的淨零政策仍是張空白支票，這是台灣應對氣候變遷最危險的事。