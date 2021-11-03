促轉會稱國軍視蔣介石「如君父」 馮世寬：本來就是

促轉會日前提出中正紀念堂改制為「反省威權歷史公園」計畫，強調將拆除已故前總統蔣中正的銅像。（本報資料照片）

行政院促轉會在「任務推動及調查成果報告書」直批，國防部 所轄260件蔣介石銅像等威權象徵至今一件未除，國防軍事單位將威權統治者視為君父。國防部長邱國正昨回應，沒講過「如君如父」這句話，不知促轉會表達依據哪來；退輔會主委馮世寬昨前往立法院備詢時被問及此事，當場比讚回應，「本來就是」。

綜合媒體報導，促轉會指出，該會與國防部歷次有關威權象徵處置的協商會議中，國防部及不同軍事單位的代表均以「蔣中正為國民革命軍之父」、「國軍需要精神教育」等理由，強調蔣中正對於形塑軍人武德、象徵國軍精神的意義，拒絕處置轄管內威權象徵，並將促轉會所持的多元處置原則，簡化成拆或不拆的對立選項。

邱國正則表示，他到國防部以後，還沒有任何促轉會的人跟他接觸過，促轉會的表達，不知道依據從哪裡來，他沒有講過這句話，但若促轉會來找他，要看談的是什麼主題，他會做適切地表達；至於打算如何處置蔣介石銅像等威權象徵？邱國正說，「我心中有腹案，我不做臆測」。

馮世寬在步入議場前被追問相同問題，雖未停下受訪，但仍回頭用手比讚，說「本來就是」。

據報導，對此，國民黨 立委李德維表示，促轉會現在延長的任期明年就要結束，才想藉由這樣炮轟國防部跟退輔會，讓他們繼續能夠在內閣「苟延殘喘」，故意挑起事端。

他強調，蔣中正是流血流汗帶領國軍保衛台灣 ，有功有過，但是他捍衛台灣是鐵一般的事實，促轉會卻只講負面，刻意「隱善揚惡」；他說，促轉會過去醜陋事情族繁不及備載，現在還對捍衛中華民國的國軍說三道四，已經是個「毒瘤」。