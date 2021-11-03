喊話蔡公開檔案 施明德：轉型正義不該做黨同伐異工具

民進黨前主席施明德。（本報資料照片）

連日來不斷疾呼公開國家檔案的民進黨前主席施明德，昨天在臉書發文：轉型正義，不該拿來做黨同伐異的鬥爭工具。它是為促進國家和解、團結而設。和解團結就是國家最強而有力的國防武器。

中國 時報報導，施明德說，他是一個永遠正綠的「故主席」，風雨故人來的「故」，不是船過水無痕的「前」主席，他向蔡英文 總統喊話，「請讓我看我的完整檔案」，「那是我真正的人生，請還給我，我的人生」。他還對蔡英文說，國民黨政府囚禁他25年半，「您的政府不應該囚禁『我的人生』終身吧？」

他說，那是世上少有的奮鬥者的血淚遺跡，它會讓台灣 人民認識台灣是如何從外來統治者的壓迫下走到自由、民主、人權的軌跡。「那不是羞恥的記憶，是國族之泣聲，是轉型正義之光」，「揭露它，是總統職責的義務」。

據報導，施明德對蔡英文說，「總統，您是幸運的勝利者，在價格市場上的最大獲利者。我相信，您也想在價值的天平上獲得微微份量，請您珍愛總統職權的貞操，每一個環節，不要像那個一生追求價格的偉大勝利者，迄今您仍不敢特赦他。這，也是您珍惜總統貞操的堅持」。

施明德指出，其實，「總統」這個職位並不能彰顯什麼，像南韓總統幾乎每一位都坐牢了。「他們坐牢都不像我坐牢那樣，既理直氣壯又囂張。價格的戰勝者，往往最輕忽價值的存在」。

他說，總統這個職位，最後會在歷史上留下的是它的價值，而不是價格、選票多寡。那就是總統的貞操，捍衛公義的貞操，歷史一定會檢驗的。