黑白集／民進黨反公投 說穿了就是「美利堅」

民進黨反公投，說穿了其實就是不能讓美國老大哥不高興。圖為國民黨公投宣傳造勢活動。（記者曾原信／攝影）

對於台灣年底的四大公投 ，蔡英文總統親自定調「四個不同意」。但其中除「反核四重啟」符合民進黨 傳統價值，其餘公投訴求都是民進黨過去捍衛過的主張，它難以自圓其說。蘇貞昌把反公投拉高到「抗中保台」，正暴露辭窮理虧。

四大公投案，攸關的是能源、食安和民主實踐，根本和「抗中保台」扯不上邊。蔡政府真正在意的是，四項公投中有兩項和美國 利益有關；萬一這兩項過了，總統恐難向美國交代。

一個是反萊豬。蔡英文刻意把「反萊豬」曲解成「反美豬」，就是要把這項公投說成「反美」。但民眾沒忘記，提出萊劑「牛豬分離」、豬肉「零檢出」的，正是民進黨自己。但在美國的要求下，蔡政府也能背叛昨日的自己。

「護藻礁」公投也是如此。蔡政府上台後，與美國公司簽訂了長達25年、總金額超過7000億台幣的天然氣採購合約。如果第三天然氣接收站蓋不成，這筆交易就無法履約。為了不讓美國老大哥不高興，三接必須蓋，藻礁必須除，因為美國天然氣「非買不可」。

民進黨「反公投抗中保台」的論述，話術是「國民黨與中國唱和」；但真正潛台詞是「反公投是為美利堅」，「捍衛美國利益，堅若磐石」。至於未來美國是否真的會在兩岸衝突中「抗中保台」，就是另一回事了。