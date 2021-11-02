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公投戰…藍白轟綠：硬把「反萊豬」抹黑成「反美豬」

台灣新聞組／台北2日電
「反萊豬」等四大公投進入決戰階段，國民黨批評民進黨硬把「反萊豬」跟「反美豬」畫上等號，試圖抹黑在野黨。（本報資料照片）
「反萊豬」等四大公投進入決戰階段，國民黨批評民進黨硬把「反萊豬」跟「反美豬」畫上等號，試圖抹黑在野黨。（本報資料照片）

台灣年底四大公投已演變成政黨對決，國民黨立委批評，民進黨硬把「反萊豬」跟「反美豬」畫上等號，試圖抹黑在野黨、恐嚇民眾。民眾黨也批民進黨把「反萊豬」曲解成「反美豬」，進而抽換概念變為「反美」，「總統淪為最大假訊息散播者」。民進黨立法院黨團總召柯建銘反駁，萊豬難道不是美豬嗎？國民黨不要騙人騙己、掩耳盜鈴。

朱立倫呼籲蔡政府，應該謙卑地聆聽民眾的聲音，不要再以一黨之私，對抗全民；如果蔡政府持續對抗全民，全民就共同站出來。

國民黨立委李貴敏指出，民進黨執政這麼久，始終把自己當在野黨，只會批評，硬把萊豬跟美豬畫上等號，試圖抹黑在野黨、恐嚇民眾，因為民進黨政府已經沒有任何邏輯可以合理化反對公投的訴求。

國民黨立委賴士葆說，台灣人沒有反美豬，而是反對萊豬進口，更反對政府不肯標示萊豬，讓大家無法分辨下就會吃到萊豬；政府為了經貿利益犧牲人民健康，蓄意設下的陷阱讓民眾無法閃躲，還要裝清純與無辜，「進口萊豬不標示，就是另一種形式的強迫。」

「總統淪為最大假訊息散播者」

民眾黨則表示，民進黨把「反萊豬」曲解成「反美豬」，進而抽換概念變為「反美」，妄圖將反萊豬與反美國畫上等號，「但人民反對的，明明就是有食安疑慮的萊豬，總統淪為最大假訊息散播者！」民眾黨前發言人陳思宇成立「反萊豬大眾走」聯盟並擔任召集人，昨到監院遞陳情書，請求監院調查蔡政府就萊豬是否把關不力。

國民黨主席朱立倫（中）1日出席公投「一二一八場，全台街講」戰車起跑記者會，呼籲民...
國民黨主席朱立倫（中）1日出席公投「一二一八場，全台街講」戰車起跑記者會，呼籲民眾投票「三振民進黨的錯誤政策」。（記者曾原信／攝影）

另外，國民黨昨舉行公投「一二一八場，全台街講」戰車起跑記者會，主席朱立倫帶領黨內高喊「公投大家挺，台灣謝謝你」的口號，宣示公投列車正式啟動，從台灣尾到台灣頭為全民發聲。朱立倫呼籲蔡政府，應該謙卑地聆聽民眾的聲音，不要再以一黨之私，對抗全民。

針對民眾黨公投的「兩好」策略，國民黨未來是否會與民眾黨合作？朱立倫說，國民黨不只要兩好兩壞，而是要「更好」，三振民進黨的錯誤政策，打出四好全壘打，讓所有公投議題獲得民意的支持。國民黨四大公投宣講戰車「變形金剛車」繞行全台，第一站昨從屏東縣出發。國民黨秘書長黃健庭說，變形金剛車啟動，同步舉辦「一二一八場全台街講」，告訴民眾「民進黨是雙重標準、昨是今非的政黨」。

國民黨 公投 民進黨

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