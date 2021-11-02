環團送人偶諷「巨嬰」 促蘇貞昌扛減碳責任

綠色和平組織1日到行政院外送上閣揆蘇貞昌充氣人偶，批評蘇是「氣候巨嬰」，對淨零碳排僅是喊口號。(記者邱德祥／攝影)

台灣 仍未公告2050年淨零排放路徑藍圖，環團昨到行政院前抗議，質疑行政院長蘇貞昌對淨零碳排議題僅是喊口號，不打算做出實際行動，未了解氣候變遷危機和國際碳邊境稅衝擊的嚴重性，應帶頭扛起減碳 責任、協助跨部會運作，並承諾提出淨零轉型路徑，加速制定有效碳定價政策。

行政院能源及減碳辦公室主任蘇金勝表示，將安排行政院長與環團會面，也會將修法建議書及報告書親自轉交給蘇貞昌。

綠色和平昨上午帶著四米高的蘇貞昌巨嬰人偶到行政院前舉辦記者會，批評蘇貞昌不要再當「氣候巨嬰」，面對氣候變遷不是喊政治口號就有糖吃，必須落實有效碳定價政策，台灣再生能源才能健康發展，排碳大戶也才有誘因減碳，台灣淨零路徑規畫也必須盡快公開，各部門和整體社會的減碳目標和行動才能更明確。

綠色和平專案主任鄭楚忻表示，現行碳費機制敷衍了事，缺乏減碳和經濟有效性，溫管法修法期程一再拖延，至今各部會淨零路徑都難產，顯現行政院面對跨領域、跨部會減碳議題的無力與推託，應由行政院帶頭率領各部會具體減碳。

鄭楚忻批評，光喊2050年淨零排放入法，不代表台灣就能達到淨零目標，希望蘇貞昌「轉大人」加速氣候行動，扛起台灣邁向淨零的重責大任，國際上行之有年的碳定價制度，行政院應思考政策整體減碳或經濟「有效性」，否則根本僅是只求有但不求好。

三接案藻礁 議題公投結果還未卜，未料四接案也引發爭議。民進黨立委陳亭妃昨在立法院質詢說，能源政策與環保議題，都是民進黨的兩大重點、神主牌，應創造雙贏。

農委會主委陳吉仲答詢說，蔡政府核心價值沒變，三接外推可保護藻礁，達到雙贏，會持續與珍愛藻礁公投領銜人潘忠政溝通。