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協和電廠燃油轉氣 衝擊生態雙輸

記者邱瑞杰／台北2日電
基隆協和電廠擬建第四天然氣接收站，宣布參選基隆市長的國民黨前立委謝國樑認為會衝擊外木山漁港旁海域。圖為外木山濱海風景區。(記者王聰賢／攝影)
基隆協和電廠擬建第四天然氣接收站，宣布參選基隆市長的國民黨前立委謝國樑認為會衝擊外木山漁港旁海域。圖為外木山濱海風景區。(記者王聰賢／攝影)

基隆協和電廠擬建第四天然氣接收站，宣布參選基隆市長的國民黨前立委謝國樑認為會衝擊外木山漁港旁海域，扼殺珊瑚與海洋生態，連帶影響漁獲，形成「雙輸」，呼籲環評委員重視基隆在地聲音。基隆市長林右昌建議讓各種意見都能充分表達，理性討論找到共識。

「協和電廠落腳基隆外木山漁港旁44年，空汙早已是基隆人內心哀愁。」謝國樑說，居民鼻子過敏家常便飯，好不容易挨到協和電廠將在2024年除役，沒想到台電計畫將燃油機組轉型成天然氣機組，逕自決定填海造地建接收站。

謝國樑說，能源發展與環境保育一直相互衝突，不管是環境基本法或海岸管理法都強調「環境優先」，與他長年支持海洋保育理念不謀而合，希望留給下一代美好生活環境，讓基隆成為宜居海洋城市。

他想起多年前深澳卸煤碼頭抗爭事件，當年他是執政黨立委，大家同心協力擋住深澳卸煤碼頭，守住番仔澳灣，才有現在的潮境公園。看到潮境公園的市民與遊客笑容，讓他覺得這一切都值得。

民進黨立委蔡適應則表示肯定政府能源轉型，認為對空汙將有根本改善，多數基隆市民也抱持樂觀正面態度。他會繼續緊盯經濟部、台電相關規畫，務必確保協和重油機組2024年如期除役。

蔡適應說，他與民間團體立場一致，建議將「浮動式天然氣接收站FSRU」作為優先選項。站在國家整體能源政策，供電穩定有其重要性，將尊重環評委員專業判斷。

天然氣 國民黨 過敏

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