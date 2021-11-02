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新聞眼／三接四接困境 蔡政府一意孤行苦果

記者黃有容
位在基隆的台電協和電廠擬建第四天然氣接收站，但填海造陸恐破壞海岸線及珊瑚，引發爭議，宛如桃園觀塘三接案翻版。(圖：台電提供)
位在基隆的台電協和電廠擬建第四天然氣接收站，但填海造陸恐破壞海岸線及珊瑚，引發爭議，宛如桃園觀塘三接案翻版。(圖：台電提供)

藻礁公投不到兩個月後就要投票，但台電負責的第四接收站，也因有破壞海域之虞，遲遲過不了環評初審。台電第一時間表示，這已是「唯一可行方案」，在經濟部要求下，才允諾將重新檢視其他方案，與三接一路走來的過程，如出一轍。而三接、四接的辛苦早就不是民意所致，而是蔡政府的一意孤行，如今苦果自嘗。

第三接收站在環團抗議之初，經濟部、中油也相當「嘴硬」，連外推方案都否決，直到公投連署成功，才終於鬆口提出外推。在公投之前的這段期間，蔡政府、經濟部不斷用「沒三接就要增加燃煤」、「再改方案會有電力調度危機」來恫嚇民眾，甚至有部分蔡政府政策支持者搬出「四個不同意，台積發股利」，將股民獲利與否，來綑綁公投議題。

會有上述荒謬、無法就事論事的論調，其實是蔡政府及其政策支持者的某種偏執造成。能源議題剛被討論的時期，專家學者常嘆「台灣人又想非核，又想綠能、減碳，是自我矛盾的」。確實，若沒有核電，除了燃煤和燃氣，就沒有其他方式可以支撐穩定供電。

但是在「以核養綠」公投通過後，民眾對於核電觀感改變，已是顯而易見，仍在蒙著雙眼、自我矛盾的，只有蔡政府。

為了怕走上三接由公投決定的老路，經濟部承諾找尋其他方案，會是什麼，猶未可知，但確定的是，在蔡政府執意非核、增加燃煤又不符合國際趨勢的壓力下，增加天然氣接收站是經濟部唯一的選擇。

然而，蔡政府不願告訴民眾的是，相對安全無汙染的核能發電，已經被美國能源部列為潔淨能源（Clean Energy），歐盟的「潔淨能源套案」（Clean Energy for All Europeans Package）報告中，也提出未來將是再生能源與核能並肩，因此天然氣這個幾乎仰賴進口、安全存量未來最多也只有14天的能源種類，以及不斷增加破壞海岸的天然氣接收站，並不是台灣供電唯一的選擇。

三接、四接困境足以告訴我們，落入死胡同的，只有蔡政府能源政策，而非民眾想要的台灣能源未來。

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