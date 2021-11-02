7萬株珊瑚不保？協和電廠想填海蓋四接 或掀下場公投戰

協和電廠位在基隆外木山海域，民眾曾在外海拍到大海扇林、珊瑚林。(圖：王銘祥提供)

台電協和電廠將改為天然氣 發電，擬填海造陸18.6公頃興建第四天然氣接收站，海下7萬多株珊瑚及漁業資源恐受嚴重衝擊。立委及多個民間團體昨批評，台電應評估其他方案，盡量降低對海洋及環境傷害，否則四接案可能成為「下一個公投 戰場」。

桃園觀塘中油第三天然氣接收站因恐破壞藻礁 ，引發珍愛藻礁公投案，蔡政府隨後雖祭出三接「外推」方案，但仍止不住爭議，三接蓋不蓋恐要公投結果出爐才知曉。未料協和電廠四接案，卻又在此時引發爭議。

全案昨天三度闖關環評初審仍觸礁，遭決議補正再審。由於爭議過大，經濟部次長曾文生最後在會中表態「要台電回去做功課」，全面重新檢視替代方案。

外界預料，三接案目前公投結果未卜，四接案又生爭議，不僅衝擊蔡政府能源政策，連番的能源、生態爭論，恐也可能連帶波及三接案和核電公投等議題。

基隆市野鳥學會理事長鄭暐說，協和電廠燃油發電逾40年，卻換來填海造陸的能源轉型方案，台電應嚴謹評估其他替代方案，讓環境傷害降到最低。荒野保護協會常務理事游晨薇說，台灣自豪是海洋國家，但大面積填海造陸將對北海岸造成強烈衝擊，以現在的專業跟技術，一定可在開發與生態的平衡中找到更好方式。

珍愛藻礁公投領銜人潘忠政表示，環保署前副署長詹順貴、農委會主委陳吉仲過去曾想促成在台北港整併三接、四接，雖遭到中油和台電拒絕，但顯示能源轉型有很多路徑可選擇，只是政府和開發單位不願意為了永續發展而積極努力；先前有民調顯示藻礁公投會過關，代表多數民意期待守護海岸，相關環評應留待公投後再決定，經濟部也應盡速檢討，「不要讓四接成為下一個公投。」

時代力量立委陳椒華說，填海造陸18.6公頃，不僅埋掉7萬多株珊瑚、趕走上萬尾魚類，更影響以該處為棲地的保育類玳瑁、綠蠵龜，就中研院珊瑚生態研究員陳昭倫所述，現地以珊瑚為棲生之所的四分之一海洋生物將消失，且傷害外木山沿岸及北方三島的漁業資源。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅說，台灣目前有許多天然氣接收站開發計畫，應全面盤點整併資源，優先使用已開發的空間，才能避免自然海岸不當犧牲。