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「沒騙人」馬英九：封存核四是為啟封 現在時候到了

台灣新聞組╱台北1日電
前總統馬英九說，核四封存目的是等到未來適當時機啟封，「這個時候應該要啟封了」。(記者許正宏／攝影)
前總統馬英九說，核四封存目的是等到未來適當時機啟封，「這個時候應該要啟封了」。(記者許正宏／攝影)

民進黨展開「四個不同意」公投說明會，行政院長蘇貞昌批評前總統馬英九先是封存核四，現在又要重啟核四，根本就是騙人。馬英九昨天強調「沒有騙人」，封存目的是等到未來適當時機啟封，當初封存就是這樣說明的，「這個時候應該要啟封了」。

馬英九說，台灣過去這一、兩年大停電這麼多次，沒有核電就很容易有缺電、限電風險，這是不必再辯論的問題了。

國民黨認為，馬英九封存核四是回應當時被民進黨「操作」的社會氛圍，現在政權輪替五年多，人民發現民進黨不敢堅持「2050非核家園」、再生能源比例遲遲拉不上來，再加上火力發電燒煤炭，導致空氣汙染嚴重，5月大停電數次，都造成民眾反彈，國民黨會尊重公民團體意見，站在協助角色讓人民能夠充分發聲。

民進黨立委洪申翰指出，馬英九封存核四最大原因是核四工程亂七八糟、弊端叢生，封存核四根本不是給後世、未來的人討論，而是核四是拼裝車，始終無法拿到原能會安全審查通過，不得不用封存來替自己找台階下，否則早就裝填燃料運轉，「國民黨處理核四不負責任，安全問題解決不了，就把爛攤子丟給別人。」

陳亭妃表示，「核四封存就是為了重啟」的言論是毫無羞恥心謬論，更坐實了馬過去把能源政策當兒戲，不斷欺騙台灣人民。

馬英九 民進黨 國民黨

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