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朱柯批綠 把反萊豬操作成反美豬

台灣新聞組╱台北1日電
國民黨宣傳反萊豬等四公投夜宿凱道，10月31日晚玩起「魷魚遊戲」中的一二三木頭人。(記者曾原信／攝影)
國民黨宣傳反萊豬等四公投夜宿凱道，10月31日晚玩起「魷魚遊戲」中的一二三木頭人。(記者曾原信／攝影)

副總統賴清德昨到屏東進行「四個不同意」公投宣講，國民黨也展開夜宿凱道等多項宣傳應戰。國民黨主席朱立倫表示，他吃美豬不吃萊豬，反問蔡總統：「台灣豬可以變台灣萊豬嗎？你可以開放台灣萊豬嗎？如果不開放，為何要大家吃萊豬？」

朱立倫說，「我可以天天吃美豬，但是我不吃萊豬」，就像台灣豬肉禁止成為萊豬；國家既然說不能吃萊豬，就請蔡英文總統告訴大家這一句話是錯的，以後台灣可以吃萊豬，包括台灣豬也可以變成萊豬，「你開放，就告訴大家這是科學的依據」。

朱立倫提醒台灣人民想一想當時民進黨對萊劑或萊牛、萊豬態度，以及對台灣本土萊豬態度，民進黨一定要講清楚，是不是可以讓台灣豬變成萊豬？如果不行，那大家一起反萊豬。

國民黨台北市議員羅智強領軍夜宿凱道宣傳公投，昨晨繞行總統府後參與府前升旗。他說，夜宿凱道49天要傳達民眾的憤怒，凸顯過去民進黨及蔡英文主張公投綁大選，現在卻變成公投叛徒；承諾守護、永存藻礁，現在變成環境叛徒；過去反萊豬，現在也變成食安叛徒。

昨天是萬聖節，夜宿凱道活動玩起「魷魚遊戲」角色扮演並上演行動劇。中廣董事長趙少康表示，當年民進黨提公投，他是反方代表，有出來和民進黨辯論，但民進黨現在怕了，自己當了反方，反而不敢跟國民黨辯論，只願意發表政見，那有什麼意思？還搞幾百場宣導，根本是本末倒置。趙呼籲，12月18日公投，「四個同意、就是民意」。

反萊豬公投領銜人、國民黨立委林為洲也質疑，民進黨政府操弄亡國感，醫師蘇偉碩和藻礁公投發起人潘忠政找政院辯論對話，為何不敢答應？

兼任民眾黨主席的台北市長柯文哲昨天說，民進黨當年為了蘇貞昌要選新北市長順利，用政治理由把深澳電廠環評停掉，後來到桃園蓋第三天然氣接收站，出現藻礁問題，而把反萊豬操作成反美豬更是典型政治操作；他個人反對核四，但核四不蓋，能源問題如何解決？產業配套要講清楚。

民眾黨對於年底公投的態度是「兩好兩壞」，同意萊豬不要來及珍愛藻礁案，不同意核四重啟及公投綁大選案。

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