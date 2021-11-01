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賴蘇嗆藍只會亂 猛打抗中保台牌

台灣新聞組╱台北1日電
行政院長蘇貞昌（右四）到屏東說明公投四大案，屏東縣長潘孟安（右三）等人出席，上台高喊「四個不同意，台灣更有力」。(記者劉星君／攝影)
行政院長蘇貞昌（右四）到屏東說明公投四大案，屏東縣長潘孟安（右三）等人出席，上台高喊「四個不同意，台灣更有力」。(記者劉星君／攝影)

民進黨公投說明會繼桃園場後，昨天在屏東登場，副總統賴清德大聲疾呼四個公投案牽涉到台灣危機，民眾一定要出來守護台灣，台灣的問題不是只有中國大陸，還有氣候變遷、產業變化、人口老化、少子化，請民眾團結投下「四個不同意」票。行政院長蘇貞昌則打「抗中保台」牌，直嗆國民黨想藉公投大亂台灣，以取得中國摸頭稱讚。

賴清德說，國民黨指年底公投是蔡英文、蘇貞昌的政治危機，事實上四大公投案牽涉到的是台灣危機，他說，核四廠在22年前動土，2014年馬英九時代宣布封存，現在又說要重啟，「核四不只是老車，還是拼裝車」，攸關台灣人民及土地安全更要謹慎，「核四廠若重啟，台灣會很慘」。

對於公投綁大選，賴表示，三年前九合一選舉綁公投，下午4時開票時還有一群人沒投，好多人都因票太多搞不清楚狀況而隨便投，台北市長選舉還因公投亂象鬧上法院。他表示，公投亂象若沒解決，未來會造成衝突，公投、大選必須脫鉤。

對於護藻礁，賴清德說，現在台商都回來了，顯示中國投資環境已經改變，若停止天然氣的建設，未來供電該怎麼辦。三接天然氣最初是由國民黨規畫，範圍232公頃，對藻礁破壞太大，因為有好的配套，範圍縮小到23公頃，90已保護起來。美豬開放問題歷屆總統已討論20多年，蔡英文這次有魄力解決歷史問題，政府會嚴格把關食安。

蘇貞昌則指出「國民黨沒招了，只會用亂的。」只要亂台灣就能得到中國摸頭稱「這樣做得好」。他說，國民黨大鬧立院、不讓他上台施政報告，已淪為國際笑柄，而害行政院無法做事，更是不成體統。講到激動處，還直言是中國把非洲豬瘟傳染到東南亞，而國民黨一直配合做事。

他並嗆在野黨不為台灣著想，只想為難政府。台灣是民主國家要理性討論，呼籲大家對公投投下不同意票，別讓國民黨亂下去。

昨天公投說明會在屏東縣立體育館舉行，場外秋鬥團體高喊「秋鬥揪辯論、公投我就問。」要求執政黨接受民間團體辯論。秋鬥團體發言人李建誠說，政府增加大潭天然氣發電與2050淨零碳排理念相違；民進黨過去主張萊牛有食安疑慮，如今卻認為萊豬安全，應辯論讓國人理性判斷。

屏東環盟前理事長洪輝祥說，公投是人民意志展現機會，卻遭執政黨扭曲成政黨惡鬥，將自13日起展開秋鬥行腳，從屏東火車站出發，苦行到各縣市宣講「公投反毒豬、護藻礁」。

副總統賴清德在屏東宣講公投時，強調「四個不同意，台灣更有力」。(記者劉星君／攝影...
副總統賴清德在屏東宣講公投時，強調「四個不同意，台灣更有力」。(記者劉星君／攝影)

公投 台灣 國民黨

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