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蔡英文上高中生論壇指三接外推5公里 環團怒斥

記者翁唯真／台北1日電
上月30日蔡英文總統參加出席今周刊主辦的第6屆「小英總統與高中生面對面論壇」表示，三接外推方案天然氣接收站再往外推5公里。(記者翁唯真／翻攝)
上月30日蔡英文總統參加出席今周刊主辦的第6屆「小英總統與高中生面對面論壇」表示，三接外推方案天然氣接收站再往外推5公里。(記者翁唯真／翻攝)

上月30日蔡英文總統參加出席今周刊主辦的第6屆「小英總統與高中生面對面論壇」，蔡英文與參與的高中生熱烈談論，有線上參與的學生提問「藻礁三接外推案一定要在保護區嗎？不能其他地區嗎？」；蔡英文表示，三接外推方案天然氣接收站再往外推5公里，且藻礁在5公里之外；藻礁公投推動聯盟今發聲明斥責，根據經濟部與中油的說法，今年5月所提出的外推方案，僅把工業港再外推455公尺，工業港離岸1.2公里，完全不是外推5公里。

被問到藻礁公投時，蔡英文表示，這是科學問題，三接方案前一任總統就有在規畫，當時完全沒有考慮到藻礁的問題，原來規畫的面積非常大，到了民進黨執政的時將他縮小，現在規模涵蓋地區只有當初的十分之一，而這一、兩年推出外推方案將接收站外推5公里，換句話說基本上藻礁都在5公里之外。

藻礁公投推動聯盟指出，蔡英文居然回答三接外推方案是天然氣接收站再往外推5公里，且藻礁在5公里之外，很顯然蔡英文至今都還不甚清楚觀塘三接案開發是怎麼一回事，著實令人感到震驚且遺憾。

藻礁公投推動聯盟進一步說，根據經濟部與中油的說法，今年5月所提出的外推方案，僅把工業港再外推455公尺，工業港離岸1.2公里，完全不是外推5公里；另外中油與經濟部的對外方案不斷提及水深18米深以下沒有藻礁，但依照外推方案環差報告鑽探資料，工業港內及緊臨旁波堤旁邊還是有多處鑽探到藻礁，其中水深超過18米的點位也有藻礁，顯然又相互矛盾。

藻礁公投推動聯盟感嘆，直至今天，小英總統依然是局外人嗎？而經濟部與中油也一再提供相互矛盾的訊息，試圖混淆社會大眾視聽，再次呼籲政府應該於公投前及早召開聽證會，以釐清此案所有真相。

藻礁 蔡英文 公投

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