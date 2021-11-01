新聞眼／林靜儀補選扯防彈衣 3Q哥「秀」字劇透

民進黨前立委林靜儀（右）日前在台灣基進立委陳柏惟（左）罷免投票前，力挺陳柏惟。（本報資料照片）

台中第二選區立法委員陳柏惟 （3Q哥）被罷免 ，依選罷法規定在罷免公告後，須三個月內完成立委補選投票 ，而投票日也訂在明年1月9日。綠營點兵點將，前立委林靜儀獲強力推薦，準備披掛上陣，至於身上除了競選綵帶之外，會不會多一件防彈背心？則因前立委顏清標笑回媒體「你去問問誰穿過啊」，再度引爆話題。

陳柏惟被罷免後，民進黨就積極協調立委補選人選，前立委洪慈庸及中二選區市議員陳世凱、楊典忠、張家銨等人都被談及，張家銨在未來事件交易所參選人預測還一度領先。但在總統府資政李茂盛等人強力推薦前不分區立委林靜儀後，情勢瞬間明朗，林靜儀在綠營陣中似乎「眾望所歸」，民進黨台中市黨部立馬宣布林靜儀已將戶籍遷至烏日區，且確定將由林參加補選，近日黨中央就會宣布。

過去常有驚人發言的林靜儀出線後，有人形容林靜儀是女版的陳柏惟，未來選戰必然熱鬧。不過，外界如果僅以女版的陳柏惟看待林靜儀，恐怕就得三思了，以她在選戰前的發言及布局來看，她對這場立委補選早有盤算，陳柏惟在罷免投票後已約略有感，只是沒有明白點破而已。

罷免投票是10月23日舉行，10月初林靜儀偕林昶佐到台中為陳柏惟站台，林靜儀提到「到台中選舉要穿防彈背心」，引起譁然。台中市長盧秀燕跳出來澄清，指警政署評比，台中治安明顯進步，林靜儀這樣說對警察是很大汙辱；藍委江啟臣反問林靜儀，請問是陳世凱、陳柏惟，還是蔡其昌穿過？

林靜儀發言大膽，果然再次搏取聲量，也順利獲得綠營大老的推薦，輕鬆取得補選門票，但看在陳柏惟眼裡，林靜儀的言行和他竟有幾分相似，以至於他離開立法院準備騎單車回台中時，被媒體問到對於有望代表民進黨參與補選的林靜儀說要穿防彈衣才能選，是否擔心有人對她不利？陳柏惟直白說「不會啦」，但他也透露「我真的有防彈衣」，記者再問「會不會把防彈衣送給林？」陳柏惟直回「需要嗎，應該不用這麼秀吧」。

陳柏惟這個「秀」字，劇透了全場，陳柏惟曾扳倒顏家多年經營的政治板塊，又歷經這場全台關注的罷免投票，也算見過了世面，怎麼可能看不懂林靜儀這個小算盤？

有人以為，要參選的候選人需要在選舉居滿四個月以上，但陳柏惟被罷免後，補選只剩三個月內了，想要遷入戶籍似乎已經來不及，但選罷法第15條也規定：「有選舉權人在各該選舉區繼續居住四個月以上者，為公職人員選舉各該選舉區之選舉人。前項之居住期間，在其行政區域劃分選舉區者，仍以行政區域為範圍計算之。」，換句話說，只要設籍在台中市，就算不是在中二選區內，但只要選前遷入中二選區即可符合參選資格，原本設籍台中市南區的林靜儀就是這種情況。

顏清標在政壇打滾多年，當然看得很清楚，罷免投票期間，他一言不發，在林靜儀出線後他在鎮瀾宮開記者會，澄清最近外界的「指控」，神棍、跳乩都無足輕重，但他利用媒體提問中二選區要穿防彈背心時朗聲反問，搭配大笑三聲，效果十足，但他也沒把話說死，只說立委補選的事會好好思考，會在適當時間說明，為顏家留下一點空間。顏清標三大笑能否破解林靜儀預設的戰場，有待後回分曉。