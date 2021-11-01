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台中補選熱 顏清標挨批神棍：想把我們打成黑五類

台灣新聞組／台北1日電
鎮瀾宮董事長顏清標（前中）昨與鎮瀾宮董監事召開記者會，表示「說我神棍，根本一棍子打翻一船人！」（記者游振昇／攝影）
鎮瀾宮董事長顏清標（前中）昨與鎮瀾宮董監事召開記者會，表示「說我神棍，根本一棍子打翻一船人！」（記者游振昇／攝影）

台灣基進立委陳柏惟被罷免，台中市第二選區將於明年1月9日補選立委。藍綠近日動作頻頻，選情逐漸加溫，大甲鎮瀾宮顏家動向更成為各方注目焦點。鎮瀾宮董事長顏清標昨天舉行記者會，反駁「綁架媽祖、神棍」的指控，稱「對方是故意要將我們打成黑五類」，至於顏家人是否參加補選，會在適當時間對外說明；民進黨中執會已通過徵召辦法，預計11月3日中執會將確定人選，外界預料前民進黨不分區立委林靜儀可能披掛上陣。

顏清標昨天和鎮瀾宮董監事、法律顧問羅閎逸舉行記者會，指不實言論除了對顏清標人格重大侮辱，更對鎮瀾宮誣衊，嚴重侵害鎮瀾宮形象及聲譽。鎮瀾宮指出，顏清標1998年接任董事長迄今無私付出，把鎮瀾宮從地方性寺廟轉換為全國性知名宗教重鎮，揚名國際。每年媽祖遶境已成為全世界三大最知名宗教盛事之一，政府各級首長不分政治立場參與，豈非昏庸無能、為神棍助勢？

鎮瀾宮指出，鎮瀾宮所有財務收支有嚴謹制度，絶無可能私相授受，顏從未干涉財務，鎮瀾宮香油錢不但無不當支出，還成立鎮瀾兒童家園收留各縣市政府及社會局轉介之孤苦無依兒童。

針對有學者質疑鎮瀾宮董監事投票過程不透明，顏清標說「他們當教授，我們沒讀什麼書，但選舉過程，他們有來看過嗎？」當地里長是信徒代表，這些學者有興趣的話，下次選舉可以當場看。至於有人說「中二」（台中市第二選區）是要穿防彈背心才能選舉的選區，顏回：「你去問問誰穿過啊」，隨即大笑三聲。

另外，關於「中二」補選顏家是否「參戰」，顏清標表示會在適當時間對外說明，國民黨主席朱立倫則表示，一定會推出地方最強參選人。

至於綠營方面，民進黨中執會27日已通過徵召辦法，授權黨主席徵召，預計11月3日中執會將確定人選，林靜儀已經遷好戶籍「待命」，若獲中執會徵召，就能披掛上陣。陳柏惟團隊執行長李雨蓁表示，正在密切溝通，台灣基進與民進黨將共同推出人選。

民進黨 台灣 陳柏惟

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