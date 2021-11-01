王必勝外遇生女賴給「前人」？被嗆「要檢體嗎？」

王必勝被爆不倫戀，衛福部希望他行事低調再低調。（本報資料照片）

中央流行疫情 指揮中心醫療應變組副組長、衛福部醫福會執行長王必勝，被爆不倫戀，與小15歲林姓護理師外遇交往7年，還生下一女；更傳王每個月給林女6萬元台幣零用錢。偷吃事件爆發後，王必勝卻稱和林只是朋友，更稱小女孩是林女和前男友生的，但有網友轉貼疑為林女前男友姊姊的臉書 截圖，指孩子並非弟弟的，直言「前男友的女兒？要檢體嗎？」更踢爆林女曾經負債累累。

台北中國時報報導，該網友指出，在臉書看到疑為林女前男友的姊姊爆料，暗指林女當初會和弟弟分手，就是為了王必勝。該網友並貼出多張臉書截圖，顯示林女前男友的姊姊在某貼文下方多次留言，第一張截圖寫著「前男友的女兒？要檢體嗎？」

第二張截圖則顯示，林女前男友的姊姊曬出林女替女兒過生日的照片，「林小姐，這不像妳耶！品味怎麼變得這麼差？家裡負債解決了嗎？王必勝出多少錢解決的？真傻，出賣自己」，也稱林女是「暴力獅子女」，感謝王必勝回收她，還酸「果然台幣也很香」。

林女前男友的姊姊更向林女及王必勝喊話，不要再卸責，不要再牽拖到無辜的人，「我們還要生活，不然是要檢體去驗嗎？」她還「奉勸」林女，王必勝不會為此和原配離婚，「趕緊離開錯的人」，但她強調「我們家不容許做資源回收的人，也不容許三觀不正的人」。

另據本報系聯合報報導，王必勝身陷不倫風暴，了解衛福部內部氛圍的知情人士說，衛福部內部仍認為，王必勝在新冠肺炎疫情期間防疫 有功，不希望就此折損人才；希望王必勝現在能專心在防疫公務上，並淡化私領域的爭議，行事低調再低調。