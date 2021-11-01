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新聞評論／「王必勝們」現形 蔡政府道德沉淪

聯合報社論
王必勝被爆不倫戀多年，綠營卻拚命護短，迴避任何處置。（本報資料照片）
王必勝被爆不倫戀多年，綠營卻拚命護短，迴避任何處置。（本報資料照片）

是時代變了，還是道德式微，或是因為政治掛帥，最近一些官員失職或觸犯道德紅線都被輕輕放過。衛福部醫福會執行長王必勝被爆不倫戀多年，甚至與婚外情對象生下孩子；部長陳時中卻以「指揮中心非常需要他」為由，迴避任何處置。無獨有偶，涉及「國安私菸案」的總統府侍衛室主任陳敏華購私菸又說謊被記大過，卻仍獲升少將；近日被判可繳罰款了事，府方對相關輿論卻視若無睹。

一周之內，發生兩起醜陋的官箴事件，府院都無動於衷，顯示政府內部紀律敗壞並非偶然。事實上，從行政院長蘇貞昌處理丁怡銘事件，讓他從前門辭職謝罪、又從後門悄悄回聘到自己身旁，人們即可知民進黨政府對造假護短已習以為常。蘇揆好歹還在乎輿意民情，先讓丁怡銘下台以息民怨；而陳時中第一時間就公開護短，稱許王必勝在「公領域」表現優秀，公開堵住外界的指責與追究。陳時中公私不分到這種地步，令人浩嘆！

醫福會主管26家衛福部部立醫院及轄下近兩萬名醫事人員的管理及調度，王必勝在疫情期間扮演過幾次「前進指揮中心」的救援工作，確立下汗馬功勞。問題是，幾次救援成績，能抵掉他七年不倫戀的失德嗎？這起婚外情被曝光後，綠營幫腔說，唯一有資格講話的人是王必勝之妻；這種說法，是選擇性忽視其公務員身分。

《公務人員服務法》第五條規定，公務員應誠實清廉謹慎勤勉，不得有驕恣貪惰奢侈放蕩等損害名譽之行為。王必勝之行為，並非一時大意失足，而是長期對家庭隱瞞、欺騙；他與婚外情對象，又有長官／部屬的權力從屬關係。此外，由於他的自私放縱，那名女童出生後即陷於「父不詳」的邊緣狀態。這種種責任，王必勝真能「外不慚清議、內無疚神明」嗎？

比起王必勝企圖道歉了事，陳時中說「指揮中心需要他」的護航之語，是更可恥的表態。婚姻出軌或許不是什麼大奸大惡之事，但此事不僅妨害公務員名譽，更損傷部立醫院形象，也暴露他的不忠。尤其，長期供養小三，可能造成王必勝在公務上無法保持公平廉潔，這都是外界的質疑焦點。此時，陳時中卻以「工作需要」對王必勝表示疼惜；如此刻意混淆公私的態度，根本是道德之賊！

再看兩年前的「國安私菸案」，如今被判重刑的都是比較低層的軍官，有人刑責高達十年。至於下單購菸的高層，雖遭記過罰錢處分，卻唯獨陳敏華一人「榮升少將」。根據軍中升遷慣例，考績要連續五年在甲等以上，才能升將官。但陳敏華當時因下單訂購50條菸被記一大過，根據常情，絕不可能拿到甲等考績。其中蹊蹺在於，總統府去年以陳敏華「大選維安有功」，送給他一支大功，使其「功過相抵」。簡言之，陳敏華因為深得總統府歡心，因此府方送他一個大功幫他抵銷私菸醜聞，讓他一舉躍過升遷將官的門檻。

蔡政府用人流於偏私，已非一朝一夕。若非出身根正苗綠，難獲青睞；所謂社會公正人士，早已成為絕響。正因如此，政務官就算失職，往往無需負起政治責任；常務官即使敗壞官箴紀律，只要能承歡上級，也都能安然過關。是的，我們正在目睹一個世代的官箴頹喪，整個國家的道德沉淪。但說到底，這些沉淪的戲碼，盜用的還是舊時代的手法，亦即所謂的「有關係就沒關係」。王必勝因為有陳時中的掩護，陳敏華因為獲蔡總統信任，所以踩了什麼道德法律紅線都沒關係。

陳時中 工作 疫情

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