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公投大戰 蔡英文宣講責推國民黨 朱立倫定調不信任投票

台灣新聞組／台北31日電
國民黨宣傳反萊豬等四項公投，黨副秘書長羅智強（前左一）30日晚夜宿凱道，立委洪孟楷（右起）、蔣萬安陪同夜宿。（記者余承翰／攝影）
國民黨宣傳反萊豬等四項公投，黨副秘書長羅智強（前左一）30日晚夜宿凱道，立委洪孟楷（右起）、蔣萬安陪同夜宿。（記者余承翰／攝影）

民進黨首場公投說明會昨天在桃園登場，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌輪番上台，除高喊投下四個不同意，更將相關責任推給國民黨。國民黨主席朱立倫表示，這場公投與政黨對決完全無關，是全民對民生議題表達意見；國民黨定調這次公投是對執政黨投下不信任票。

朱立倫預計明天宣布啟動全台1218場公投宣講，昨晚起更展開夜宿凱道活動，由黨副秘書長羅智強、立委蔣萬安「強強聯手」扛第一棒，朱立倫前往送消夜致意。朱受訪呼籲，請蔡總統與民進黨不要每一天都想對抗民意。

民進黨首場公投說明會30日在桃園登場，蔡英文總統領軍開講，高喊投下四個不同意，場...
民進黨首場公投說明會30日在桃園登場，蔡英文總統領軍開講，高喊投下四個不同意，場面熱烈宛如選舉造勢。（記者季相儒／攝影）

民進黨的公投說明會以「四個不同意、台灣更有力」為主題，由蔡英文、蘇貞昌、桃園市長鄭文燦及桃園地區黨公職輪番宣講，場面熱烈宛如選舉造勢。

蔡英文說，核四封存是前政府馬英九任內，三接是國民黨規畫，當時沒把藻礁保育納入，美豬是幾位總統都想解決卻解決不了，影響台灣對外經貿布局，逐一列舉四項公投國民黨應負的責任，並說「公投沒有哪一個政黨輸贏的問題」，不能讓國家未來被政黨利益綁架。

蘇貞昌開講時，背後螢幕播放美國前國務卿賴斯先前談話，蘇以賴斯談論「中國遙控親中勢力要顛覆台灣」，要大家一起「抗中保台」，努力阻止中國想做的事，台灣才不會被國民黨亂下去。

另一頭在國民黨全代會，朱立倫提出「萊克多巴胺，人民不平安」、「公投綁大選，民主更向前」等口號。他表示，公投是民眾的權利，民進黨在野時曾說「全民推公投，才是愛台灣」，今天傲慢的民進黨卻說「公投如果過就是害台灣」，面對這樣雙標、不顧民意的政黨，國民黨基於護民主、保民主，與全民站在一起，展現民眾的聲音。

對民進黨又提「抗中保台」，朱立倫說，這四個案子，不管是食安的反萊豬、公民權的公投綁大選，針對環保的珍愛藻礁或核四的能源議題，哪一項是意識形態？民進黨不要整天想要搞政黨對幹、意識形態。

鄭文燦昨則稱有人拿「珍愛藻礁」名義阻擋能源轉型，會讓台灣被架空、綁架。珍愛桃園藻礁公投領銜人潘忠政反批，政府是「錯誤的政策卻要硬拗」，製造藍綠對決沖淡人民對藻礁公投的正面思考，政府是在掩飾自己的錯誤。

羅智強昨晚在凱道夜宿一夜，今天開始則有三個帳篷和簡單睡袋擺在人行道上，較不會阻礙交通，原規畫夜宿凱道49天，但因後續沒完全借到路權，可能轉到其他地方，公投前一周再視情況調整。羅智強說，他們每天5時起床繞總統府，6時30分升旗，結束一天的夜宿。

12/18四大公投朝野態度 資料來源、製表／政治組整理
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