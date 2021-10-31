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凱道夜宿首夜 羅智強：民進黨吃香喝辣早忘人民付託

記者林麗玉／台北31日電
四大公投12月18日投票即將登場，台北市議員羅智強30日起展開夜宿凱道49天行動，包括立委蔣萬安、洪孟楷、台北市議員徐巧芯等人到場聲援。（取材自臉書）
四大公投12月18日投票即將登場，台北市議員羅智強30日起展開夜宿凱道49天行動，包括立委蔣萬安、洪孟楷、台北市議員徐巧芯等人到場聲援。（取材自臉書）

四大公投12月18日投票即將登場，台北市議員羅智強昨天起展開夜宿凱道49天行動，昨日第一夜，包括立委蔣萬安、洪孟楷、台北市議員徐巧芯等人到場聲援。羅智強說，完成了第一天的凱道夜宿，「我看到綠營笑我們寒酸，和偉大超有錢、狠砸5800萬（台幣，下同，約208萬美元）辦100場大造勢的蔡英文、民進黨相比，我們真的很寒酸。」

羅智強說，民進黨早忘了街頭，吃香喝辣的他們也不會知道露宿凱道的感覺，所以他們也早就忘掉了人民的付託，才會背叛公投、背叛食安、背叛藻礁，他們以為金山銀山、金彈銀彈，就能夠隻手遮天、顛倒是非，就讓1218的四大公投，擊破他們的傲慢、懲罰他們的背叛。

羅智強說，凱道夜宿49天，他在黨內會議提出來的時候，就已經告訴秘書長，國民黨糧草籌措不易，這個活動他會自籌經費，不花國民黨的錢，就像他之前接任國民黨革命實踐研究院院長一樣，自籌革實院活動經費，除了不支薪水、自捐80萬，還幫革實院募款1000多萬，過去一年多，革實院的活動，幾次的環島宣傳、街頭演講以及大家看到的變形金剛，都是從他募來的經費支應。

羅提到，國民黨真的很窮，不像民進黨有金山銀山、還有國家資源做後盾，他預估49天的活動，希望總經費壓在150萬元以下，這些活動經費一部分是從他出書《百萬網紅不是夢》的收入支應，一部分是朋友的贊助。但他卻忘了算一筆費用，那就是借凱道路權，導致差點開天窗。

羅智強說，和民進黨國家機器的大鯨魚相比，和民進黨5800萬的超豪華說明會相比，和民進黨10多億用人民納稅錢堆出來的大內宣密帳相比，凱道夜宿簡直寒酸到丟人現眼，但民進黨不要忘了，「以前你們也是街頭出身，你們也有過打赤腳的日子」，富貴莫嫌貧賤人，比財力，國民黨和羅智強比不上財大勢大的民進黨，但比決心、比志氣、比毅力，現在的我們，是民進黨的千倍萬倍。

民進黨 國民黨 公投

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