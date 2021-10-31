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朱立倫喊重返執政 黨內籲重建與郭台銘關係

台灣新聞組╱台北31日電
朱立倫(左)宣示重返執政的目標，黨內建議重建與郭台銘(右)的關係，才能將藍營板塊極大化。(本報資料照片)
朱立倫(左)宣示重返執政的目標，黨內建議重建與郭台銘(右)的關係，才能將藍營板塊極大化。(本報資料照片)

國民黨昨天召開全代會，黨主席朱立倫宣示重返執政的目標，但除了在政策路線和民進黨抗衡，未來與民眾黨間的競合更是關鍵；對此，黨內建議重建與郭台銘的關係，才能將藍營板塊極大化。

國民黨昨天召開第21屆第一次全國代表大會，朱立倫在會中除定調四大公投主軸，也花不少篇幅宣示國民黨2024年重返執政的決心；他強調，未來的公投案、2022年的地方選舉，國民黨都要獲勝，誓言在2024年推出最強總統候選人，讓國民黨重返執政。

但朱立倫在台灣內部除了要爭取民眾支持、力推公投外，也要面對在背後虎視眈眈的民眾黨，近日有民調顯示，民眾黨支持度已超車國民黨，需審慎因應。

對此，國民黨黨內人士私下表示，在議題或是公投上，因為目標都是要對付執政黨，國民黨可以與民眾黨相互合作，但到了選戰階段，就必須各自歸隊，沒合作空間。

黨內人士說，國民黨與民眾黨是否「藍白合」，是最常被討論到的議題，但在台北市長柯文哲已表態參選2024年總統後，藍白在2024年終須一戰，2022年地方選戰是否還需要合作，答案已越來越清楚。

一位藍營高層提醒，面對未來選戰，國民黨絕對需要重建與鴻海創辦人郭台銘間的關係，畢竟國民黨目前與民眾黨呈現競爭狀態、支持者光譜相近；若郭台銘在往後的選舉表態支持民眾黨的候選人，對國民黨的選情勢必產生影響。

對外方面，朱立倫如何在美中競爭間取得平衡，也是一大課題。國立中山大學政治學研究所教授廖達琪接受中央社訪問時指出，美國基本上就是希望兩岸能維持現狀，朱立倫在兩岸關係上喊出「求同尊異」，雖然過去朱立倫被認為是親美派，但如何向美國澄清國民黨的路線，是首要挑戰。

廖達琪表示，近期美國積極幫助台灣增加國際能見度，相信朱立倫也不會反對，但如何在台灣的國際能見度與兩岸關係間取得平衡，且又要與目前執政黨作法不同，這是朱立倫必須要去解釋的。

台灣師範大學政治學研究所教授曲兆祥受訪說，朱立倫希望增加國民黨在國際上的參與度，以及讓國民黨能在兩岸關係中扮演關鍵角色，以凸顯自己與民進黨及過去的黨主席不同，但目前朱立倫都只有清楚說出目標，未提相關規畫。

曲兆祥表示，朱立倫在兩岸關係上呼籲求同尊異，但這跟過去馬政府的「求同存異」，只是在玩文字遊戲；如何讓中國大陸能尊重兩岸間的差異，是朱立倫領導下的國民黨必須要突破的。

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