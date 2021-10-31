黑白集／沙西米刀切割術 高雄卸責傳承史

城中城大火造成46人死亡，30日市府調查小組行政報告出爐，記者會前先默哀，市長陳其邁缺席被質疑。(記者劉學聖／攝影)

高雄市城中城大樓大火46死，市府調查小組報告羅列消防、工務局各三大問題，要求一年內完成改革。眼看這份有如沙西米刀精準切割市長責任的報告，高雄市民真甘心一再被「無感宰割」？

沙西米刀源於民進黨 人對高雄市前市長謝長廷的稱號，指他問政又利又快、直擊要害同時更有著精準算計。如今沙西米刀東瀛跨海揮刃依舊俐落，但在高雄的傳承，更見新意。

沙西米刀2.0首先體現於高雄32死氣爆案。長達數年的調查結果僅工務局三人被判刑，當時副市長及水利、工務局長雖一周後請辭，卻不久就回復原職或被延攬續任高官。連背鍋的都船過水無痕，遑論市長陳菊於監委還在調查就準備接掌監察院長，這一刀起落間完全不沾責！

面對城中城大火，沙西米刀3.0更是快狠準，僅消防、工務局長兩周後下台。調查小組由「公告代替安檢」的副市長林欽榮召集，完美切割陳其邁，只寫上「暖男市長」的一路雙標史：10年前台中阿拉夜店火災9死，直嗆台中市長胡志強「要死幾個人才下台」；高雄氣爆，更以「你還是人嗎」逼辭在立院開會未參加公祭的經濟部長張家祝。此所以城中城調查報告公布，市長也神隱。

再多迴力鏢，能奈政客切割術幾何！這是沙西米刀傳承史教給高雄市民的事。