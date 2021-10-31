再槓檔管局 施明德要看「不遮掩」的國家檔案

民進黨前主席施明德再槓上國家檔案管理局，要求看到「完整不遮掩」的國家檔案。(本報資料照片)

立委黃國書線民案持續延燒，民進黨前主席施明德不斷爆出「案外案」，近日質問促轉會為何同案被告監察院長陳菊已看完她的檔案，卻迄今都不准他看檔案？施明德昨日再槓上國家檔案管理局，要求看到「完整不遮掩」的國家檔案，並稱「會堅持到底」。

促轉會代理主委葉虹靈日前曾回應，促轉會根本沒收到施明德申請檔案閱覽。施明德妻子陳嘉君隔日批評，施明德從2003年起至今近20年間，一直在跟檔案局申請，要求能檢視完整的資料，更直言對國家「兒戲般」的處理轉型正義感到難過。

為了能看完整國家檔案，施明德昨天於臉書 表示，當年在監獄裡以絕食為手段孤軍奮戰，「我堅持到底了」；「今天，我又要孤軍奮戰，這一次，我只有一個要求，就是看到完整不遮掩的國家檔案。同樣的，這一次我也會堅持到底」。

施明德提到，他當時要求政府「尊重在野團體的合法權益與地位」，因此1986年秋天黨外宣布成立「民主進步黨」。他說，那時還要求解除戒嚴，所以1987年夏天國民黨宣布解除戒嚴；他拒絕減刑、假釋，迫使前總統李登輝宣布「美麗島事件判決無效」，讓每一個美麗島政治犯被褫奪的公權力恢復，得以參加選舉。

他也在臉書公布1985年「施明德絕食聲明」原件，內容提到為了表示對恐怖政策的誓死反對，為了祈求國族的祥和，決定自4月1日起無限期絕食，向朝野人士做悲慟的死諫。

此外，施明德也公布「致蔣經國 總統的信」，內容提到他向蔣經國表達兩點諍議。第一、特赦「高雄事件」（本人不包括在內）及近年來在國內外反對政府的人與事；第二、依據憲法使民主政治正常化、制度化，並尊重在野團體的合法權益與地位。

施明德提到，倘若蔣經國能採取上述睿智的法律行動，他確信海內外在野團體必會遵循承認現行的憲政體系、維護國家元首的尊嚴、支持反共國策、堅守以非暴力的方式，促進台灣 的人權與民主化。