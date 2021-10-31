冷眼集／人事紛擾 硬仗不斷 朱立倫準備好了嗎

國民黨主席朱立倫（左三）30日宣布稱要帶領國民黨在罷免、公投、重返執政，但人事紛擾、硬仗不斷，朱立倫真的準備好了嗎？(記者余承翰／攝影)

國民黨 主席朱立倫30日在全代會就職，朱定位「總教練」，宣布稱要帶領國民黨在罷免、公投 、重返執政，但人事紛擾、硬仗不斷，朱立倫真的準備好了嗎？

朱立倫30日在全代會對中共和民進黨喊話，國民黨一定堅定維護中華民國，中華民國固然是多數人的最大公約數，但在兩岸藍綠紅三角競合中，朱立倫喊出「反台獨、反一國兩制」，中華民國仍是最佳解方嗎？

朱昨天口誤「反對九二共識」，馬上被綠營撿到槍大酸；全代會通過台北市前市長郝龍斌出任中評委主席團主席，事後遭郝發公開聲明拒絕；朱曾承諾上任後黨代表免繳職務捐，但誰要承擔財務缺口？

朱立倫黨務人事採「主席制」，所有人事公文親簽，事必躬親，雖然不鬆口參選總統，但影子內閣已被視為是總統競選團隊，部分黨務主管「被離職」還是看到新聞才知道，引發議論。

在黨章修正上，朱立倫增加主席指定中常委的空間，藉以掌握常會多數以貫徹意志。對於中常委日前提案通過延期選舉挨批自肥，主席又要把手伸進中常會，黨內也有不少意見。

國民黨秘書長黃健庭重批黨產會毀憲亂政，研議再度提請釋憲反擊。但過去國民黨就曾為黨產聲請釋憲，大法官去年做出「黨產條例全部合憲」結論，國民黨如何再提釋憲？

四大公投即將對決，朱立倫剛定調「倒閣不信任投票 」，現在又改調公投不是政黨對決，只是不信任投票。面對接下來戰場，藍營仍待統整步調。