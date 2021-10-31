藍黨務布局 郝龍斌、盧秀燕未列副主席

32--國民黨30日舉行全國代表大會，歷任黨主席江啟臣（前排左二起）、馬英九、吳伯雄、吳敦義皆出席。(圖：國民黨提供)

國民黨 昨在黨中央與各縣市同步召開全代會，黨主席朱立倫高喊團結、重返執政，全代會也通過中央委員連勝文、嘉義市長黃敏惠、對外關係協會長夏立言等3位副主席任命案。不過，昨天會場未安排執政縣市長與會，朱與14位執政首長連線直播也取消；全代會雖通過台北市前市長郝龍斌為中評委主席團主席，但郝昨婉拒。

朱立倫增聘郝龍斌為中評委主席團主席，但人在台東的郝表示不知情；全代會昨通過任命案後，郝仍發表聲明表示，他事先並未接獲相關訊息和通知，目前也沒有意願擔任任何黨職，國民黨當務之急為世代交替，也讓更多有戰鬥力的第一線公職人員為黨服務，「我現在只想以一個黨員及義工的身分為黨和基層服務」。

據了解，郝龍斌也是黨內推薦副主席人選之一，最後未獲聘任，由於郝與中廣董事長趙少康關係密切，是否牽動2024年藍營競合，引發議論。

對於郝是否婉拒出任副主席？朱立倫昨說，沒有這樣的情況，不用去談這些，黨的工作 本來就是大家一起努力。

據指出，黨內大老建議朱首要任務是團結執政縣市，在新北市長侯友宜 與黨務保持距離下，朱應親自邀請台中市長盧秀燕出任副主席，但昨天名單沒有盧；朱原本也有意任新北市議長蔣根煌為副主席，但蔣要留任中常委也婉拒，黨務人事布局受關注。

受疫情影響，中央黨部在各縣市安排30個場地讓超過2000位選任及指定黨代表透過視訊直播方式與會，前主席馬英九、吳伯雄、吳敦義、江啟臣等人親自出席全代會，但前主席連戰、洪秀柱缺席。

對於缺席全代會，侯友宜表示，可以透過線上平台看到內容，他一定表示關心，但最重要的是把市政工作做好，所以沒有出席。