我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗接種第3劑莫德納疫苗 盼鼓勵民眾仿效

G20峰會 美歐鋼鋁貿易停戰 終結川普時期爭端

國民黨全代會 朱立倫：維護中華民國 拚重返執政

記者劉宛琳、蔡晉宇／台北31日電
國民黨主席朱立倫30日說，不管是對岸的中共或民進黨執政當局，國民黨一定堅定維護中華民國。(圖：國民黨提供)
國民黨主席朱立倫30日說，不管是對岸的中共或民進黨執政當局，國民黨一定堅定維護中華民國。(圖：國民黨提供)

國民黨昨天召開全國代表大會，黨主席朱立倫正式宣誓就職。朱立倫說，對於民主憲政的確保，國民黨不會有任何鬆懈，不管是對岸的中共或民進黨執政當局，國民黨一定堅定維護中華民國，反對破壞民主自由，他並宣布，「2024重返執政，是我們最高的決心」。

朱立倫表示，百年來國民黨創建中華民國，熱愛中華民國、愛台灣，初心從未改變，堅持民主自由、公平正義，不管時代如何改變，國民黨護台灣的決心一定堅定。朱也重申「四個捍衛」，強調國民黨永遠捍衛中華民國憲法、捍衛中華民國民主自由的立國精神、捍衛台灣2300萬民眾的安全和平以及繁榮、捍衛中華民國的歷史事實與尊嚴，不容許任何破壞。

他表示，每一項黨的重要任務，就是為了要贏得選舉。面對刪Q罷免案、公投案、明年的地方選舉，每一項挑戰，都一定要勝選。黨中央要與智庫、國民黨團三合一，和地方結合在一起才能強化領導，並由國民黨智庫結合民間智庫的力量成為藍軍大智庫，推出好的政策形成影子內閣，明年要讓國民黨所有縣市長勝選。

朱立倫也表示，國民黨有千千萬萬個支持者還沒回來，同舟計畫將讓支持者回到這個大家庭來，也希望藉由回復中山獎學金、設立孫運璿獎學金，吸引年輕人加入國民黨。

全代會昨也通過新版政策綱領，有關兩岸部分將恪守中華民國憲法、延續過去黨章、黨綱的基礎以及人民期待，在堅持反對「台獨」、反對「一國兩制」、捍衛中華民國主權與民主自由體制、維護台灣人民安全與區域和平繁榮的前提下，積極推動兩岸改善關係，恢復官方溝通管道，將台海爆發軍事衝突的可能性降到最低點；兩岸應擱置爭議，以「求同尊異」精神，促進兩岸經貿自由化及民間社會力往來。

在修憲主張，將透過建立影子內閣強力監督、制衡違法濫權政府，恢復立法院閣揆同意權，導正清算鬥爭惡法，捍衛民主憲政價值；降低參政年齡至18歲，推動不在籍投票，打破鐵籠公投，擴大政治參與；並希望將氣候變遷入憲，階段性達成2050淨零碳排目標。

不過，民進黨昨表示，國民黨換了新主席卻沒有新思維，兩岸政策守舊了無新意，與中共當局共同唱和九二共識，傷害國家主權的兩岸論述，更與國民黨自稱「捍衛中華民國」的立場矛盾。

國民黨 台灣 公投

上一則

諷王必勝? 葉金川願分享醫奉獎 但「有小三的不能給」

下一則

新聞眼／公投操作藍綠對決 綠續賣芒果乾

延伸閱讀

藍軍2022誰選高雄市長？張亞中、李四川被點名

藍軍2022誰選高雄市長？張亞中、李四川被點名
朱立倫宣布國民黨3副主席 連勝文、黃敏惠和夏立言

朱立倫宣布國民黨3副主席 連勝文、黃敏惠和夏立言
朱立倫：中共、民進黨若想傷害中華民國 我會堅定反對

朱立倫：中共、民進黨若想傷害中華民國 我會堅定反對
批蔡「4個堅持」扭曲 朱立倫：執政後光復節列國定假日

批蔡「4個堅持」扭曲 朱立倫：執政後光復節列國定假日

熱門新聞

宜蘭縣南澳鄉（星號處）24日下午1時11分左右發生中型有感地震。(取材自中央氣象局)

台灣東北部6.5大地震「強度堪比921」北捷停駛

2021-10-24 01:28
學者建議，在「兩劑疫苗覆蓋率達七成、維持口罩令」前提下，春節應可放寬「高疫苗、低疫情」國家返台的旅客免隔離。本報系資料照

春節返台難？學者：滿足2前提 這類國家應可免隔離

2021-10-24 12:25
馳綠國際股份有限公司執行長許佳鳴表示，以便利商店中杯咖啡為基準，約15杯能製成圖中的雨靴。(中央社)

咖啡渣製鞋輸出全球 5杯做成步鞋、2杯變夾腳拖

2021-10-26 15:09
CNN報導，根據美國國防部紀錄，在台美軍從2018年的10人增加到今年的32人。(Getty Images)

美軍在台協訓部隊有多少？CNN：從10人增至32人

2021-10-29 02:54
眾多旅外台灣人開始搶訂明年初春節期間檢疫旅館。圖為桃園機場入境尖峰時段，旅客排隊等候搭乘防疫計程車。(記者鄭超文／攝影)

春節入境台灣檢疫擬鬆綁 完整接種者可改居家檢疫或縮短隔離天數

2021-10-22 02:27
南華早報報導，台積電應美國要求交出資料的決定，已在中國挑起怒火和造成不安，有人擔憂華府可能利用這些數據制裁北京。路透

台積電交資料給美國 北京憂華府藉此實施制裁

2021-10-30 14:30

超人氣

更多 >
紐時：習近平近兩年沒跨出國門一步 原因不只是疫情

紐時：習近平近兩年沒跨出國門一步 原因不只是疫情
參與國會暴動 紐約皇后區華男被捕

參與國會暴動 紐約皇后區華男被捕
好市多「沒試衣間」怕買錯 員工傳授1招：快又方便

好市多「沒試衣間」怕買錯 員工傳授1招：快又方便
犯罪團夥專挑亞裔屋主 紐約上州竊近50萬元財物

犯罪團夥專挑亞裔屋主 紐約上州竊近50萬元財物
減肥記住4個時間點 水果挑對時間吃才能變瘦

減肥記住4個時間點 水果挑對時間吃才能變瘦