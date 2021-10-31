國民黨全代會 朱立倫：維護中華民國 拚重返執政

國民黨主席朱立倫30日說，不管是對岸的中共或民進黨執政當局，國民黨一定堅定維護中華民國。(圖：國民黨提供)

國民黨 昨天召開全國代表大會，黨主席朱立倫正式宣誓就職。朱立倫說，對於民主憲政的確保，國民黨不會有任何鬆懈，不管是對岸的中共或民進黨執政當局，國民黨一定堅定維護中華民國，反對破壞民主自由，他並宣布，「2024重返執政，是我們最高的決心」。

朱立倫表示，百年來國民黨創建中華民國，熱愛中華民國、愛台灣 ，初心從未改變，堅持民主自由、公平正義，不管時代如何改變，國民黨護台灣的決心一定堅定。朱也重申「四個捍衛」，強調國民黨永遠捍衛中華民國憲法、捍衛中華民國民主自由的立國精神、捍衛台灣2300萬民眾的安全和平以及繁榮、捍衛中華民國的歷史事實與尊嚴，不容許任何破壞。

他表示，每一項黨的重要任務，就是為了要贏得選舉。面對刪Q罷免案、公投 案、明年的地方選舉，每一項挑戰，都一定要勝選。黨中央要與智庫、國民黨團三合一，和地方結合在一起才能強化領導，並由國民黨智庫結合民間智庫的力量成為藍軍大智庫，推出好的政策形成影子內閣，明年要讓國民黨所有縣市長勝選。

朱立倫也表示，國民黨有千千萬萬個支持者還沒回來，同舟計畫將讓支持者回到這個大家庭來，也希望藉由回復中山獎學金、設立孫運璿獎學金，吸引年輕人加入國民黨。

全代會昨也通過新版政策綱領，有關兩岸部分將恪守中華民國憲法、延續過去黨章、黨綱的基礎以及人民期待，在堅持反對「台獨」、反對「一國兩制」、捍衛中華民國主權與民主自由體制、維護台灣人民安全與區域和平繁榮的前提下，積極推動兩岸改善關係，恢復官方溝通管道，將台海爆發軍事衝突的可能性降到最低點；兩岸應擱置爭議，以「求同尊異」精神，促進兩岸經貿自由化及民間社會力往來。

在修憲主張，將透過建立影子內閣強力監督、制衡違法濫權政府，恢復立法院閣揆同意權，導正清算鬥爭惡法，捍衛民主憲政價值；降低參政年齡至18歲，推動不在籍投票，打破鐵籠公投，擴大政治參與；並希望將氣候變遷入憲，階段性達成2050淨零碳排目標。

不過，民進黨昨表示，國民黨換了新主席卻沒有新思維，兩岸政策守舊了無新意，與中共當局共同唱和九二共識，傷害國家主權的兩岸論述，更與國民黨自稱「捍衛中華民國」的立場矛盾。