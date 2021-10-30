新聞評論／三中案馬英九無罪 邢泰釗「辦馬」高升成笑話

高檢署檢察長邢泰釗。（本報資料照片）

台北地方法院對國民黨 的「三中案」的判決出爐，除蔡正元因業務侵占等罪被判刑外，其餘被控「賤賣黨產」遭起訴的馬英九 、張哲琛等人均判決無罪。對照台北地檢署當初大動作調查起訴，這項判決結果，可說是對蔡政府政治辦案的一記重拳。

對此判決，民進黨 砲聲隆隆。發言人顏若芳質疑「難道是民進黨叫你賤賣黨產嗎？」民進黨團總召柯建銘形容是「大悲無淚」，綠營幕僚則私下稱：「法院真的不是民進黨開的」。連時力立委陳椒華也軋上一角，對判決結果「表示遺憾」。綠營憤恨之情，溢於言表。

「三中案」本身是否涉及不法是個焦點，但另一焦點則是重啟辦案的正當性，是否是「政治追殺」。對此法務部長蔡清祥說「三中案只是一般刑案，用政治角度去理解大可不必」；當初親自領軍調查的北檢前檢察長、現任高檢署檢察長邢泰釗則說，「事情沒那麼醜陋」。但此案經特偵組多年偵辦，2014年即宣布「查無不法」；但蔡政府五年前藉政黨輪替重啟調查，要說「不是政治辦案」，恐與事實相去甚遠。法務部和邢泰釗的遁辭，對照民進黨的憤恨不平，此次無罪判決不代表這非「政治辦案」，只是台北地方法院不願再被政治操弄罷了。

回顧「三中案」的偵辦，可謂處處政治斧鑿痕跡。此案七年前即已由特偵組簽結，但五年前政黨輪替後，「黨產會」與台北地檢署大唱雙簧，前者「提出新事證檢舉」，後者宣布重啟調查。為此，北檢由當時的檢察長邢泰釗親率多位檢察官日夜討論，沙盤推演。此等待遇，恐連重大經濟犯罪或刑事犯罪皆瞠乎其後；原因無他，因為被告是馬英九。

偵查期間，北檢除不時公開與馬英九等人針鋒相對，更選擇性地釋放偵查內容給特定媒體，連機密的「錄音譯文」都鉅細靡遺地披露，目的就是要營造北檢將對被告「一刀斃命」的氣氛。此外，馬英九行使「緘默權」，被北檢說成「態度不佳」；馬英九找律師討論攻防，被說成「串供」，並據此要求「加重其刑」。若無政治考量，北檢的菁英們會違背法律常識至此嗎？

「三中案」的重點有二：一是《廣電法》修法，黨政軍須限期退出媒體經營；二是國民黨對「黨產歸零」的政治承諾。亦即，所謂「賤賣黨產」之假設，在當時的政治時空下很難成立，因為國民黨明顯有出售三中的必要性與急迫性。檢方以一般商業交易推估它涉及「賤賣」，犯了嚴重的邏輯謬誤。這點，在北院判決書得到印證，指當時因為廣電法修正的現實因素，國民黨有處分媒體事業的考量。就法論法，馬英九等人被判無罪，並不意外。

北檢以七百多頁的篇幅將馬英九起訴，是以「亂槍打鳥」的方式混淆法院，希望至少有一條被採納。同時，也希望綠色執政的權威能從北檢擴及北院，影響判決。但看北院判決書的「逐項說明」，逐項皆不成立，北檢的盤算全部落空，也使被民進黨凌遲的司法正義總算保有一絲尊嚴。

民進黨對馬英九的司法追殺，旨在報復扁家的貪腐遭司法制裁；因此卸任後的馬英九，幾乎天天跑法院。此案仍可上訴，一旦上訴，接手的高檢署檢察長又是邢泰釗。諷刺的是，邢泰釗當初因「辦馬有功」升任高檢署檢察長，但耗費龐大人力物力追殺，卻判決無罪，這等「績效」，實難讓人不「譏笑」。以民進黨的「東廠性格」，應不會讓這齣追殺大戲即刻落幕，歹戲拖棚依然可期。