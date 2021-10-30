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城中城調查報告／國民黨批陳其邁刻意切割 比不上陳菊

記者徐白櫻／高雄30日電
高雄城中城大樓在本月14日凌晨發生大火，釀成46人死亡、43人受傷悲劇，是高雄有史以來傷亡最慘重火災，也是市長陳其邁去年8月就任以來，面臨的最大政治危機。（本報資料照片）
高雄城中城大樓在本月14日凌晨發生大火，釀成46人死亡、43人受傷悲劇，是高雄有史以來傷亡最慘重火災，也是市長陳其邁去年8月就任以來，面臨的最大政治危機。（本報資料照片）

高雄城中城大火行政調查結果出爐，國民黨市議員轟市長陳其邁卸責、避重就輕，把責任推給原工務局長蘇志勳和消防局長李清秀，質疑調查報告刻意「切割陳其邁」。民進黨議員反擊，調查報告點出火災事故是人為因素，條列出法令的不足，國民黨應尊重外部委員的專業調查，莫再藉災難政治鬥爭。

高市議會國民黨團總召童燕珍說，調查報告避重就輕，結果「都是別人的錯，市長都沒有錯」，調查報告公布記者會變成「切割大會」，毫無意義，必須回歸議會專案調查來還原事件真相，釐清責任。

「難道陳其邁完全沒有督導責任？」議員陳美雅說，調查結果找專家學者來背書，「立委陳其邁」與「市長陳其邁」有雙重標準。議員邱于軒說，陳其邁比不上前市長陳菊，高雄氣爆至少有一位副市長下台，這次大火只有工務與消防兩位局長扛責；議員黃紹庭也質疑，這是台灣史上傷亡第二慘重的火災，兩位局長下台不足以負責，應提高究責層級。

國民黨高雄市黨部發言人呂謦煒說，由督導工務部門的副市長林欽榮擔任調查小組召集人，根本是「球員兼裁判」。

民進黨團總召鄭光峰說，調查小組是獨立小組，11人有八人是外部委員，含消防專家、法界代表及市府官員，開了七次會，對起火原因、救災過程、行政管理及制度檢討有完整報告；調查小組並非由市長主導，藍營不必扭曲抹黑，應尊重外部委員的專業調查。

議員黃文益說，報告明指法令制度面不足，市府局處會建議中央修法或制定地方單行法規，對罹難者家屬、受災戶撫卹安置都採一對一關懷慰助，協助受災戶走出傷痛、恢復生活，呼籲國民黨莫再藉災難進行政治鬥爭。

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