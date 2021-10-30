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AIT關注台灣萊豬公投 蘇貞昌打恫嚇牌唱和

記者張加、吳亮賢／台北30日電
行政院長蘇貞昌出席民進黨針對四大公投的說明會，主張對公投案投下四個不同意。（記者季相儒／攝影）
行政院長蘇貞昌出席民進黨針對四大公投的說明會，主張對公投案投下四個不同意。（記者季相儒／攝影）

對於台灣年底即將舉行的「反萊豬」公投案，美國在台協會（AIT）處長孫曉雅昨日在記者會回應，將密切關注公投發展；她並說，自己與孩子都吃美國豬肉，她也鼓勵台灣消費者食用美國豬肉。

美國在台協會昨日舉行孫曉雅（Sandra Oudkirk）上任後首場記者會，她以英文致詞開場並接受媒體提問，現場提供中文翻譯；有關「反萊豬」公投，孫曉雅首先提出，美國有非常嚴格且可靠的食品安全檢測系統，已有好幾百年的歷史之久。「我自己會吃美國豬肉，我也會讓我的孩子吃美國豬肉，美國豬肉安全而且可口又美味，所以我也會鼓勵台灣的消費者多食用美國豬肉。」孫曉雅說。

有媒體追問孫曉雅與國民黨主席朱立倫日前會晤時是否談及反萊豬公投，孫曉雅則回應，她認為既然是私下討論，就不該公開所有內容，但她可分享的是，她與朱立倫碰面時討論廣泛、許多雙方有著共同興趣的議題，「究竟是哪些議題，就可能留給你們自己去猜」。

公投通過會執行？蘇貞昌避答

另外，四大公投案「重啟核四」、「反萊豬進口」、「公投綁大選」、「珍愛藻礁」將於12月18日登場，國民黨立委陳以信昨日質詢行政院長蘇貞昌，若公投過關，行政院是否會繼續執行政策？蘇貞昌未正面回應，並表示公投法對公投效力自有規定，會依法行政。對於會不會為公投結果下台，蘇也未正面回應。

陳以信連續詢問蘇貞昌數次，若公投提案通過，行政院政策是否會繼續執行？蘇貞昌不斷重申，公投法對效力自有規定，會依法行政。陳以信追問蘇，敢不敢承認公投過關，政策依然會繼續執行？蘇則回應，若依國民黨提案通過反萊豬，台灣加入CPTPP就不用做了，「會告訴國人，國民黨做法會害死台灣」，他也提到，當初封存核四是國民黨，現在要重啟也是國民黨。

陳以信質疑，如果公投過關，政府照樣執行政策，那投什麼意思？蘇貞昌則回嗆，「如果照國民黨這樣，中國跟國民黨最高興」。陳以信進一步指出，政府要遵守人民民意，如果公投過關，政府卻不調整政策，蘇是否要負政治責任？蘇貞昌回應，政府遵守公投法規定，公投是對事情的投票。

公投 美國 國民黨

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