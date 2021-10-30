AIT關注台灣萊豬公投 蘇貞昌打恫嚇牌唱和

行政院長蘇貞昌出席民進黨針對四大公投的說明會，主張對公投案投下四個不同意。（記者季相儒／攝影）

對於台灣年底即將舉行的「反萊豬」公投 案，美國 在台協會（AIT）處長孫曉雅昨日在記者會回應，將密切關注公投發展；她並說，自己與孩子都吃美國豬肉，她也鼓勵台灣消費者食用美國豬肉。

美國在台協會昨日舉行孫曉雅（Sandra Oudkirk）上任後首場記者會，她以英文致詞開場並接受媒體提問，現場提供中文翻譯；有關「反萊豬」公投，孫曉雅首先提出，美國有非常嚴格且可靠的食品安全檢測系統，已有好幾百年的歷史之久。「我自己會吃美國豬肉，我也會讓我的孩子吃美國豬肉，美國豬肉安全而且可口又美味，所以我也會鼓勵台灣的消費者多食用美國豬肉。」孫曉雅說。

有媒體追問孫曉雅與國民黨 主席朱立倫日前會晤時是否談及反萊豬公投，孫曉雅則回應，她認為既然是私下討論，就不該公開所有內容，但她可分享的是，她與朱立倫碰面時討論廣泛、許多雙方有著共同興趣的議題，「究竟是哪些議題，就可能留給你們自己去猜」。

公投通過會執行？蘇貞昌避答

另外，四大公投案「重啟核四」、「反萊豬進口」、「公投綁大選」、「珍愛藻礁」將於12月18日登場，國民黨立委陳以信昨日質詢行政院長蘇貞昌，若公投過關，行政院是否會繼續執行政策？蘇貞昌未正面回應，並表示公投法對公投效力自有規定，會依法行政。對於會不會為公投結果下台，蘇也未正面回應。

陳以信連續詢問蘇貞昌數次，若公投提案通過，行政院政策是否會繼續執行？蘇貞昌不斷重申，公投法對效力自有規定，會依法行政。陳以信追問蘇，敢不敢承認公投過關，政策依然會繼續執行？蘇則回應，若依國民黨提案通過反萊豬，台灣加入CPTPP就不用做了，「會告訴國人，國民黨做法會害死台灣」，他也提到，當初封存核四是國民黨，現在要重啟也是國民黨。

陳以信質疑，如果公投過關，政府照樣執行政策，那投什麼意思？蘇貞昌則回嗆，「如果照國民黨這樣，中國跟國民黨最高興」。陳以信進一步指出，政府要遵守人民民意，如果公投過關，政府卻不調整政策，蘇是否要負政治責任？蘇貞昌回應，政府遵守公投法規定，公投是對事情的投票。