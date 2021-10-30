我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國台辦副主任：統一後 台灣財政收入可用於改善民生

FDA緊急批准5-11歲兒童新冠疫苗 最快下周三可接種

黑白集／「口腔派」愛國者 噴口水護台灣

黑白集
北市議員簡舒培日前質詢台北市長柯文哲時，場面一度火爆。（截圖自北市議會影片）
北市議員簡舒培日前質詢台北市長柯文哲時，場面一度火爆。（截圖自北市議會影片）

兩岸局勢緊張，最振奮的莫過於綠營政治人物。他們忙著叫罵，也要求別人表態，彷彿這樣就能殺敵致勝。新北市民進黨團那天連環砲逼侯友宜譴責中共，侯友宜回稱，自己一生當警察都在守護中華民國，「你做過嗎？」

侯友宜一語戳破「口腔派」愛國者的虛張聲勢。他當然可以像蘇貞昌那樣，說要拿「掃帚」戰到最後一刻；但人盡皆知那是鬼扯。他也可以像吳釗燮那樣，自稱訪歐無懼中共「混合戰」；大家也清楚那是「自嗨」。許多官員都是口腔派，攻不下一個外交灘頭，卻滿嘴嗆中狠話，這樣的愛國者很危險。

口腔派的志士，每天照三餐喊愛台、罵老共；但到了關鍵時刻，他們溜得比誰都快。獨派大老蔡丁貴跑去美國打疫苗，卻叫別人打高端愛台，作出完美示範。早年國民黨有「反共八股」，如今民進黨猶有過之，只差在它不曉得自己多八股。

日前，台北市綠議員簡舒培要求柯文哲默誦「蔡四條」，正式推進了「蔡語錄」時代。柯文哲和侯友宜只是地方首長，綠營小將如此拷問他們的愛國心，莫非是黨指令？

陳柏惟剛被罷免，下個目標林昶佐，也是口腔反中派。3Q好歹還當過兵，但林昶佐當年用奇怪的理由逃避兵役，如今卻以愛國者的姿態責問別人。人家用生命保護國家，他噴口水愛台。

侯友宜 柯文哲 中共

上一則

關切台海穩定 AIT重申美對台安全承諾：堅若磐石

下一則

8年3次退件 馬祖高粱酒商標獲陸核准註冊

延伸閱讀

台中立委補選不綁公投 綠擬林靜儀出馬 藍顏寬恒仍推辭

台中立委補選不綁公投 綠擬林靜儀出馬 藍顏寬恒仍推辭
核四公投若過將重啟 柯文哲：應該是重蓋

核四公投若過將重啟 柯文哲：應該是重蓋
綠委曝陳柏惟投完票後掛急診 本人親吐診斷結果

綠委曝陳柏惟投完票後掛急診 本人親吐診斷結果
林右昌拋北北基合併 侯友宜：不是誰說的就算

林右昌拋北北基合併 侯友宜：不是誰說的就算

熱門新聞

宜蘭縣南澳鄉（星號處）24日下午1時11分左右發生中型有感地震。(取材自中央氣象局)

台灣東北部6.5大地震「強度堪比921」北捷停駛

2021-10-24 01:28
學者建議，在「兩劑疫苗覆蓋率達七成、維持口罩令」前提下，春節應可放寬「高疫苗、低疫情」國家返台的旅客免隔離。本報系資料照

春節返台難？學者：滿足2前提 這類國家應可免隔離

2021-10-24 12:25
眾多旅外台灣人開始搶訂明年初春節期間檢疫旅館。圖為桃園機場入境尖峰時段，旅客排隊等候搭乘防疫計程車。(記者鄭超文／攝影)

春節入境台灣檢疫擬鬆綁 完整接種者可改居家檢疫或縮短隔離天數

2021-10-22 02:27
陳文茜長期和健康問題共處。(取材自臉書)

「眼前一片黑」陳文茜在家暈倒8分鐘 愛犬救她一命

2021-10-21 23:01
馳綠國際股份有限公司執行長許佳鳴表示，以便利商店中杯咖啡為基準，約15杯能製成圖中的雨靴。(中央社)

咖啡渣製鞋輸出全球 5杯做成步鞋、2杯變夾腳拖

2021-10-26 15:09
CNN報導，根據美國國防部紀錄，在台美軍從2018年的10人增加到今年的32人。(Getty Images)

美軍在台協訓部隊有多少？CNN：從10人增至32人

2021-10-29 02:54

超人氣

更多 >
紐約法拉盛涉殺情夫 女嫌拒捕畫面曝光

紐約法拉盛涉殺情夫 女嫌拒捕畫面曝光
紐約律師考試放榜 日本公主丈夫沒通過

紐約律師考試放榜 日本公主丈夫沒通過
攜帶3萬現金在機場遭沒收 失業男子獲得平反

攜帶3萬現金在機場遭沒收 失業男子獲得平反
彭博：台灣被推上美中代理戰爭前線

彭博：台灣被推上美中代理戰爭前線
200萬英鎊差點進垃圾桶 英老婦清自宅找到34克拉鑽石

200萬英鎊差點進垃圾桶 英老婦清自宅找到34克拉鑽石