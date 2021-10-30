黑白集／「口腔派」愛國者 噴口水護台灣

北市議員簡舒培日前質詢台北市長柯文哲時，場面一度火爆。（截圖自北市議會影片）

兩岸局勢緊張，最振奮的莫過於綠營政治人物。他們忙著叫罵，也要求別人表態，彷彿這樣就能殺敵致勝。新北市民進黨團那天連環砲逼侯友宜 譴責中共 ，侯友宜回稱，自己一生當警察都在守護中華民國，「你做過嗎？」

侯友宜一語戳破「口腔派」愛國者的虛張聲勢。他當然可以像蘇貞昌那樣，說要拿「掃帚」戰到最後一刻；但人盡皆知那是鬼扯。他也可以像吳釗燮那樣，自稱訪歐無懼中共「混合戰」；大家也清楚那是「自嗨」。許多官員都是口腔派，攻不下一個外交灘頭，卻滿嘴嗆中狠話，這樣的愛國者很危險。

口腔派的志士，每天照三餐喊愛台、罵老共；但到了關鍵時刻，他們溜得比誰都快。獨派大老蔡丁貴跑去美國打疫苗，卻叫別人打高端愛台，作出完美示範。早年國民黨有「反共八股」，如今民進黨猶有過之，只差在它不曉得自己多八股。

日前，台北市綠議員簡舒培要求柯文哲 默誦「蔡四條」，正式推進了「蔡語錄」時代。柯文哲和侯友宜只是地方首長，綠營小將如此拷問他們的愛國心，莫非是黨指令？

陳柏惟剛被罷免，下個目標林昶佐，也是口腔反中派。3Q好歹還當過兵，但林昶佐當年用奇怪的理由逃避兵役，如今卻以愛國者的姿態責問別人。人家用生命保護國家，他噴口水愛台。