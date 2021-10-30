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4大公投拚倒閣 藍綠街頭開戰

台灣新聞組／台北30日電
藍營喊出「倒閣公投」，行政院長蘇貞昌（右）29日說，公投是對事的投票，他不會像國民黨，把公共政策決定說成是倒閣公投。（記者葉信菉／攝影）
藍營喊出「倒閣公投」，行政院長蘇貞昌（右）29日說，公投是對事的投票，他不會像國民黨，把公共政策決定說成是倒閣公投。（記者葉信菉／攝影）

四大公投年底投票，蔡英文總統30日啟動首場宣講活動；國民黨主席朱立倫29日批，民進黨以一黨之私，結合行政資源，試圖反對全民提出來的每一項公投案。針對藍營喊出「倒閣公投」，行政院長蘇貞昌說，公投是對事的投票，他不會像國民黨，把公共政策決定說成是倒閣公投；至於公投若過關，政府是否繼續執行政策？蘇僅說，「依法行政」。

國民黨宣傳反萊豬等四項公投，今起辦夜宿凱道49天活動。國民黨副秘書長羅智強昨宣布，明天萬聖節將在凱道舉辦「魷魚遊戲」真人版，中廣董事長趙少康將扮成「四五六號（最後存活者）」，帶四大公投闖關。

國民黨立委林為洲說，四項公投有三項是民進黨雙標的「迴力鏢」，像蔡英文曾承諾藻礁永存變不存；民進黨在野時萊劑零檢出，現在說沒有毒；在野喊公投綁大選，現在只怕選不好，就不讓公投綁大選。

民進黨立委陳歐珀指出，國民黨稱年底還要用四大公投「倒蘇」，目前的蘇內閣確實讓人有點擔心不接地氣，年底公投不只是蔡、蘇危機，更是台灣民主的危機。

民眾黨立委蔡壁如說，四大公投有兩項是民間提出，蔡英文直接說成藍綠惡鬥，國民黨也製造成「對蘇不信任投票」，兩黨「不要把人民當白癡耍」；民眾黨立場是「兩個同意、兩個不同意」，萊豬、藻礁投同意票，核四重啟、公投綁大選投不同意票。

針對重啟核四案，蘇貞昌說，他不但會到各地說明，更可以說是親身見證者，「重啟核四」根本是騙人的，國民黨花了15年、台幣3000億元(約107億美元)蓋核四根本沒蓋成，核一號機沒完成，核二號機根本沒開始，把零件湊來湊去變成拼裝車，現在執照過期，生產商也不生產，燃料棒送回美國，要如何重啟？

國民黨立委陳以信質疑，既然四大公投案政府都有既定立場，為什麼蔡、蘇不敢出來辯論？蘇貞昌說，他會用各種場合跟民眾報告行政院政策如何福國利民。

對於陳一再追問，蘇也回嗆，「你看我會怕嗎？你希望我出來打敗國民黨嗎？」

公投 國民黨 民進黨

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