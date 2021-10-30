城中城調查報告／脫身報告？究責之火燒不到「城中陳」

高雄城中城大火，行政調查報告29日出爐，認為消防與工務單位確有疏失，城中城大樓29日持續進行外牆鷹架搭設作業。（記者劉學聖／攝影）

城中城大火行政調查交出68頁報告，對消防、工務單位執行公務未能積極任事嚴加究責，卻對督導高官是否失職未置一辭，究責未及市長陳其邁，似乎「劇本早已寫好，只是不能偷看」；難怪藍營嘲諷「城中城」大火，「城中陳」神隱，究責之火燒不到高雄城的陳其邁，調查報告宛如高官卸責脫身術。

事發首日，陳其邁率市府團隊向受災者、市民鞠躬道歉，表示深切自責，會承擔善後，也不會迴避責任。不過，網路立刻翻出陳其邁當年嗆聲台中市前市長胡志強「死幾個才負責」影片，政治人物「下台負責」的迴力鏢來得又嗆又辣。

調查小組專家的專業、自主性無庸置疑，但行政調查僅局限消安、公安 的不足，未免過於狹隘，市長是最高行政首長，調查報告公布當天卻自行迴避，消防和工務兩局長已提前下台負責，調查報告「不痛不癢」，也就不讓人意外。

高雄天坑事件，副市長林欽榮曾怒罵下屬「做不好就殺頭」，令人印象深刻；這次大火事件，林卻稱許「自行殺頭」的消防局長、工務局長展現政務官風骨，對照「基層負責、高層神隱」，這句話格外刺耳。

時值高市議會定期會期間，藍營直接要求陳其邁下台，壓力升高，迫使市府選在藍營開究責記者會前40分鐘發布訊息，先行公布兩位局長請辭負責，試圖消減藍營殺傷力。

昨陳其邁缺席記者會，調查小組成員一致表示，「不希望市長到場」。但陳其邁面對報告公布，難道不應抱著謙卑反省態度來聆聽？不用接受媒體詢問嗎？

市民期待的父母官不只是「暖男」，更盼「鐵漢」擔當。行政調查若自我受限，遇到市長就劃出一道防火線，恐難給社會和罹難家屬一個交代。