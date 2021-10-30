陳其邁缺席城中城報告 藍轟卸責：躲得真遠

城中城大火造成46人死亡，市府調查小組行政報告29日出爐，記者會前先默哀，市長陳其邁缺席被質疑。（記者劉學聖／攝影）

高雄城中城大火造成46人罹難慘劇，高市府行政調查小組昨天公布68頁調查報告，起火點確認在一樓郭姓男子套房，社區堆置易燃物、大量機車違停都是助長火煙奪命原因。報告責任歸向工務局及消防局，未提及市長陳其邁；陳其邁缺席記者會，被藍營質疑「說好的負責呢？躲得真遠！」調查小組說，昨天是公布調查報告，並非市長說明，「市長不必到」。

14日城中城暗夜大火，釀46死、43輕重傷，陳其邁面臨上任後最大政治危機；原工務局長蘇志勳、原消防局長李清秀在行政調查結果出爐前請辭下台。陳其邁昨另安排視察行程，未出席調查結果說明會，被藍營砲轟卸責、神隱，「說好的負責呢？」

高雄城中城大火調查報告公布之際，高雄市長陳其邁（右二）選擇到山區出席活動。（記者陳玫伶／攝影）

「尊重行使獨立調查的委員。」陳其邁昨表示，11位調查委員含法津、消防、建築領域專家，只有三位市府官員、其他八位是外部人員，歷經七次會議，檢討起火原因、救災過程、行政管理及制度面，市府會依調查結果追究、釐清責任，報告由外部委員主導，由小組成員公布較合適。

小組召集人律師周元培公布調查結果，經查起火點在一樓郭男套房，一至六樓堆放大量易燃物，違停車59輛，致大火一發不可收拾。

根據調查報告，人為部分，涉嫌肇事的黃女及所有權人未依法公安 申報。制度上，消防法第九條未將複合用途建築的閒置場所納入消防安全設備檢修申報，法規顯有不足，消防安檢遇到未成立管委會的公寓大廈無法強制執行。工務部分，因法令未強制公寓大廈成立管理組織，致無人管理發生事故。執行面，公務人員碰上法律不合時宜，卻未積極作為。

68頁報告重點含行政檢討、救災過程、災後策進、責任分析等。小組召集人、副市長林欽榮說，考量司法機關仍在調查，部分附錄無法公開。調查報告是對全民交代，調查過程陳其邁完全沒有介入及過問。

有消防人員抱怨，消防安檢只是法規上最低限度的要求，城中城這類大樓安檢不合格，頂多罰數萬元。

已請辭的李清秀說，平常心看待，尊重調查結果，他已打包辦理退休 ，希望大家一起重視舊大樓消防安檢，給消防人員更多支持力量。