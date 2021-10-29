新聞評論／基隆捷運騙局一場 交通部是幫凶

基隆捷運，台鐵八堵站、基隆河、八堵廊道。（記者陳正興／攝影）

台北市長柯文哲 與基隆市長林右昌為了基隆捷運 的規畫，近日一再隔空交火。四年前蔡總統宣布要建基隆「輕軌」，如今升級為「捷運」，說得煞有介事，但路線仍在紙上飄，柯文哲譏稱「升級後只是更大的騙局」。柯文哲所言不假，不論是「輕軌」或「捷運」，基本上都是騙局一場；而棄守專業、為政治服務的交通部，正是這張牛皮愈吹愈大的幫凶。

2017年3月，蔡英文為了幫競選連任的林右昌兌現捷運延伸基隆的支票，大張旗鼓宣布「基隆輕軌捷運」納入前瞻建設計畫。從一開始，這就是一張「芭樂票」（意指空頭支票），因為這根本不是捷運，而是與台鐵 「共軌」的Tram-Train輕軌系統。林右昌稱「輕軌也是捷運」，蔡總統也以「輕軌捷運」糊弄基隆人。

交通部很快就發現Tram-Train不可行，必須改設「獨立軌道」。但基隆到八堵間僅能容納一種軌道運具，交通部只好要求台鐵「讓路」給輕軌，火車不再進入基隆站；基隆民眾若要南下，得搭輕軌到八堵轉乘台鐵。這項改變，對基隆市民交通權益影響甚大，但基隆市府竟未告知市民；直到去年7月遭本報系聯合報披露，市民憤怒炸鍋。林右昌卻推稱是競爭對手選舉炒作，還稱兩者不會是二選一。這不是騙，是什麼？

去年10月，當時的交通部長林佳龍找了北北基市長舉行四長會議，決定把基隆輕軌跟捷運汐止民生線二合一，並升級為「中運量捷運」。如此一來，經費將從80多億台幣暴增為400多億台幣。方案歷經三變，但基隆到八堵間的問題仍然無解。若非上月有立委關切，交通部長王國材才承諾一個月內定線，否則也就會一路蒙混下去。

根據新曝光的方案，基捷路線將與台鐵脫鉤，起點卻在八堵。王國材坦言，該路段空間不足，必須抉擇。試想，花了400多億興建的基捷，卻進不了基隆蛋黃區，不荒謬嗎？林右昌則繼續跳針，說八堵到基隆間有很多興建方案，不是只有兩種方案。事實上，馬政府時期即做過評估，認定該路廊已無空間再容納第二種軌道運具。林右昌說不會只有兩種方案，王國材敢背書嗎？

柯文哲質疑基捷根本蓋不下去，林右昌則反批柯文哲堅持捷運進入台北市要地下化，須增加87億經費。對於基隆市民最關心的八堵到基隆的台鐵存廢問題，林右昌卻避而不談，一味把焦點轉移到台北端要怎麼蓋，這難道不是障眼法？

為了自己任期結束後的參選問題，林右昌一年來屢屢把柯文哲當箭靶，被解讀他有意角逐台北市長。最近他拋出基隆、汐止與台北合併，成立北海市或大台北市的構想，是同樣的操作。身為基隆市長，直到卸任在即才炒作這些天馬行空的大夢，卻放著基隆捷運的大事在那裡懸著，林右昌的風格也就不難想像。事實上，基隆市公車長期服務水準低落，就連交通部補助開闢基隆沿線火車站聯外的接駁公車，使用率不低，但班次卻大為縮水。林右昌連基本的公共運輸都無心解決，只想畫大餅蓋捷運，根本本末倒置。

基捷的空中畫餅，一路騙到今天，交通部堪稱是最大幫凶。不論從成本效益或工程面看，基捷的可行性均極低，但交通部非僅沒有說真話的勇氣，連路線畫設都被地方牽著鼻子走。王國材甘當政治「工具人」，近日更開出「環島高鐵不是夢」的支票，即可想像其浮誇。台灣一年死於交通事故者超過3000人，堪稱文明國家之恥，交通部從不在道安上改善，只會畫大餅。交通部長一味投上級所好，把專業拋在腦後，真可悲！