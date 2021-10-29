台中立委補選不綁公投 綠擬林靜儀出馬 藍顏寬恒仍推辭

中選會28日公告台灣基進立委陳柏惟罷免案通過，解除立委職務。陳柏惟則在立法院外交國防委員會發表最後一次「結業報告」，並向他曾得罪過的官員致歉。（記者許正宏／攝影）

中選會昨公告台灣基進立委陳柏惟罷免 案通過，解除立委職務，台中市第二選區立委補選明年1月9日投票。同時也確定不綁公投，與今年12月18日公民投票分開辦理。

綠營可望由民進黨 前立委林靜儀出馬，戶籍前天已遷入烏日區；國民黨 台中市黨部說，前立委顏寬恒仍推辭參選，人選還沒定論。民眾黨中央委員蔡炳坤說，不會為了選舉而推人，有時不推人，反而有更大合作空間。

陳柏惟昨出席立法院外交及國防委員會，發表立委任期內最後一次「結業報告」。他受訪時表示，他不便評論民進黨人選，不論最後誰出線參選，他必定全力協助，會當作自己選戰在打。

曾因台語質詢與陳柏惟爆發齟齬的國防部長邱國正昨說，他曾與陳柏惟取得聯絡，傳了署名「邱國正敬禮」的LINE訊息給陳，內容提到「心平氣和，共同維護國家安全、社會安定、家庭安康」。

民進黨通過補選徵召辦法，將由黨主席蔡英文徵召，下周確定人選。民進黨台中市黨部主委李天生昨證實，林靜儀已將戶口遷到烏日區，中央黨部討論結果尚未宣布，但應就是林靜儀參選；但李後來改口，因有其他黨員有意參選，要徵詢後才能確定。

林靜儀昨說，一切尊重基進夥伴與民進黨中央評估；她也證實，戶籍已在中二選區。

民進黨新系議員陳世凱昨率先在臉書發文推薦林靜儀，同選區議員楊典忠下午也跟進支持。被點名參選的民進黨正國會議員張家銨說，重點是怎麼打贏，「若黨中央徵召，我沒有理由拒絕」。

國民黨目前人選未定，外界看好顏寬恒再披戰袍，但顏陷入長考，罷免投票至今未公開表態。國民黨台中市黨部主委林敏霖說，顏家一直婉拒，別人有興趣也樂觀其成，他逐一問國民黨選區議員，目前大家都不肯，要繼續找人才，還沒有定論。

民眾黨台中市黨部主委張仲翹說，等藍綠推出人選後再決定。蔡炳坤說，他與柯有交換意見，得先找到合適的人，不會為選舉而推人。

立委林昶佐可能是下一位被罷免對象，林昨說，「我不會被罷免，我不擔心」。