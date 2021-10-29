新聞眼／調薪撒幣 政權保衛戰提前開打

行政院長蘇貞昌拍板軍公教調薪4%，被指為明年底九合一大選撒幣。（記者葉信菉／攝影）

四大公投 年底對決、刪Ｑ補選明年初登場，這兩場戰役被視為明年底九合一大選的前哨戰，牽動藍綠布局；行政院長蘇貞昌昨天不僅拍板軍公教調薪4%，退休軍公教月退俸明年也可望調高，古有云「大軍未發，糧草先行」，套句網路用語「丞相，起風了」，朝野攻防環環相扣。

立委陳柏惟遭罷免 ，這是一個序曲。面對刪Ｑ補選，藍綠大軍重新整隊，看似最有實力的「顏家少主」顏寬恒卻陷入長考，並未在第一時間就表態當仁不讓，國民黨 也完全尊重顏家布局，因為這一盤不僅是一場地區性補選，更牽動台中市長、2024立委戰局。

民進黨在第一時間百花齊放，眼看新潮流、正國會都請纓出戰，身為挑戰者的綠營較快統整步伐，曾任蔡英文總統競總發言人的前立委林靜儀可望成為最大公約數，畢竟中二選區是綠營傳統的「艱困選區」，擅打選戰的民進黨和台灣基進深知必須盡快集中戰力，阻斷藍營氣勢。

民眾黨則保持觀望，一向大鳴大放的台北市長柯文哲28日訪台中，出乎意料「靜音」，他也知道這場補選的特殊性，不是靠放砲帶風向就能勝選。民眾黨中央委員蔡炳坤也語帶玄機，「有時不推人，反而有更大合作空間」。在補選中成為「三腳督」或影響選戰的關鍵少數，民眾黨無疑是在累積下一戰的能量。

不論是罷免大戰或四大公投，牽一髮而動全身，國民黨已定調對蔡政府發動不信任投票，矛頭對準行政院長蘇貞昌。蔡英文總統每戰必與，不僅力挺陳柏惟、協調中二人選，更對公投下達「四個不同意」軍令狀，行政院也跟進謀糧獻策，朝野政權保衛戰已提前開打。