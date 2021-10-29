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掛看板、說明會都補助 綠砸重金抗公投 藍驚好有錢

台灣新聞組／台北29日電
公投說明會前進校園被質疑，民進黨緊急聲明將換場地。（本報資料照片）
公投說明會前進校園被質疑，民進黨緊急聲明將換場地。（本報資料照片）

迎戰年底四大公投民進黨砸重金，除中執會今年6月通過5800萬（台幣，下同，約209萬美元）的特別預算外，民進黨中央黨部27日更發函至各地方黨部，公布黨公職辦理公投宣導花費的補助行情。其中在戶外懸掛看板，每人最高可補助到2萬5000元，此外並要求每位黨公職辦理公投說明會，按人數分級補助。國民黨人士聽完紛感慨，「我們哪有像民進黨這麼有錢？」

台北中國時報報導，國民黨打算全力推動公投通過，民進黨則打算全力阻止，雙方總動員較勁。國民黨將舉辦1218場公投說明會，民進黨則打算舉辦300場，民進黨首站原先要在中央大學舉辦，遭藍營炮轟「政治進入校園」後，決定改到桃園三民運動公園舉辦。

民進黨說明，不僅中央黨部規畫辦理公投說明會，也會請黨籍立委、縣市議員及縣市黨部都要舉辦公投說明會，每位黨公職至少都要舉辦一次，中央酌予補助費用。

至於國民黨的公投推廣費用，據悉，國民黨前主席江啟臣原規畫約2000萬元用於公投宣講，如今新任主席朱立倫上任後，正在重新盤點規畫。

本報系聯合報報導，對於民進黨規畫30日首場「四個不同意」公投說明會，地點竟然選在桃園的中央大學舉辦，被踢爆後又匆匆找理由取消。國民黨發言人江怡臻痛批，這再次展示了民進黨執政的雙標。民進黨過去總喜歡喊「政黨退出校園」，但在執政後為了替自己的治理失能狡辯，堂而皇之進入神聖的高教殿堂宣傳公投，簡直是開歷史倒車。

江怡臻指出，以前最喜歡喊「黨政軍退出校園」的那群人，現在要不是在民進黨居高位，要不然就是在地方當民選公職，怎麼這次對公投入大學宣講一事默不吭聲？

江怡臻表示，民進黨為了護航萊豬、與民意對抗，已經無所不用其極，只有透過公投投下四個同意票，才能讓民進黨知道百姓的憤怒、重新學會謙卑反省。

公投 民進黨 國民黨

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